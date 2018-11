Egyértelmű üzenet: a vállalati egészségbiztosítások gyengítése káros

Jelzésértékű egység

Előnyösen vagy hátrányosan befolyásolja a magyar egészségügyet és betegellátást a vállalati egészségbiztosítás adókedvezményének megszűnése?

A Portfolio második alkalommal megrendezett magánegészségügyi konferenciájának második szekciójában is rendkívül aktív volt a hallgatóság a közönségkérdések során. A Bartók János (Duna Medical Center vezérigazatója) által moderált második panelbeszélgetés keretében több kérdés is előkerült a vállalati egészségbiztosítások szerepével kapcsolatban.Az első kérdés így hangzott a résztvevők felé:A válaszadók határozott véleményt fogalmaztak meg, ugyanis a 114 szavazóból 107-en úgy gondolják, hogy a 2019. januárjától életbe lépő szigorítás a vállalati egészségbiztosítások esetében hátrányosan érinti a magyar egészségügyet, hiszen forrást von el a rendszerből.

milyen hatása lehet az egészségügyi szakszemélyzet Magyarországon maradására, ha erősödik a magánegészségbiztosítási piac?

A közönség arra a kérdésre is válaszolhatott, hogyEz a kérdés is nagyon megmozgatta a hallgatóságot, ugyanis 116-an vették kezükbe okostelefonjaikat, hogy kifejtsék véleményüket a témában. A válaszolók 87%-a szerint gátolja az elvándorlást, mivel a magánbiztosítások segítik a magánszolgáltatók fejlődését és ezen keresztül a szakszemélyzet itthon maradását.

Fontos üzenetek a döntéshozók felé

A panelbeszélgetés szakmai résztvevői is kifejtették véleményüket a kérdésről szerint kulturális öngondoskodási folyamatot vág el a kormány a döntésével, a versenyhatékonyság a betegségek növekedése miatt csökken.az egészségbiztosítások kapcsán úgy vélte: a fürdővízzel együtt a csecsemőt is kiöntik. A vállalati egészségbiztosítás nem a felsővezetők úri huncutsága, a fizikai dolgozók is igénybe veszik a magánegészségügyi ellátást a segítségével. Üzenik: ne öntsék ki a csecsemőt a fürdővízzel!szerint a piaci igény az egészségre, az öngondoskodásra megvan, a vállalati források is rendelkezésre állnak. A vállalatok meg fogják találni a legkisebb teherrel járó megoldásokat.úgy látta: a munkavállalók több mint fele egészségpénztárra tette félre a cafeteriából az elmúlt években, nagy igény van ezekre a juttatásokra, kiemelten kezelik a cégnél a szív- és érrendszeri betegséges megelőzését.

A Portfolio Private Health Forum második szekciójának panelbeszélgetése. Fotó: Stiller Ákos

Sok közepes- és nagyvállalatnál a fizikai dolgozókra is kiterjesztették a vállalati egészségbiztosítást, vagyis a magánegészségügyi ellátást. Ők azok, akik valószínűleg önmaguk nem költenének erre saját zsebből, mert nem tehetik meg