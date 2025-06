Világraszóló veszteségek után kapcsolhat Moszkva: jöhet a szupermodern PAK DA lopakodó bombázó

Már több nap telt el, de még mindig hangos a világsajtó az ukránok hatalmas titkosszolgálati támadásától mélyen Oroszország területén belül. A csapások egyben komoly folyamatokat indíthatnak be az orosz hadiipari komplexumban is – közölte a Military Watch Magazine (MWM).

Több orosz stratégiai bombázó is megsemmisült egyetlen nap alatt, ez pedig azonnal megmutatta, hogy Moszkva ezen a területen milyen hiányosságokkal küzd. A még a szovjet érában fejlesztett és gyártott Tu-95MSz és Tu-22M3 bombázókat már évtizedek óta nem gyártják, mégis az oroszok gyakran használták ezeket a csapásmérésekhez Ukrajna ellen, mivel a koruk ellenére megbízható típusnak bizonyultak, amelyek nagy távolságból képesek támadást intézni. Az eset következménye az lehet, hogy

az orosz légierő mostantól kénytelen lesz az eddigieknél nagyobb mértékben a sokkal modernebb, 2015 óta Kazanyban újra gyártásnak induló Tu-160-asokra támaszkodni.

Ezek lassú gyártása viszont a stratégiai bombázók mennyiségének csak nagyon lassú pótlását tenné lehetővé, ezért új tervek is felbukkanhatnak: a PAK DA következő generációs bombázók fejlesztési programjának felgyorsítása. Ez egyáltalán nem új, mivel önmagában a Tu-160-asok összeszerelése is annak köszönhető, hogy a nagyreményű projekt rengeteget késett. A védelmi minisztérium viszont igyekezhet felgyorsítani a PAK DA haladását, hogy már a 2030-as évek elején szolgálatba álljanak az új bombázók.

Az MWM azt fejtegeti cikkében, hogy Moszkvában úgy gondolhatják, hogy az új típusú bombázó fejlesztésével gyorsan pótolhatóvá válhat a veszteség. Elképzelések szerint az új bombázók következő generációs lopakodó technológiával lesznek felszerelve, ez egyben azt is jelenti, hogy Oroszország követni akarja a technológiában Kínát és az Egyesült Államokat. Azt is remélik a fejlesztéstől, hogy alacsonyabb lesz a költsége az új repülőgépnek, mint akár a Tu-160M-nek, amelyek egyre kitettebbek a modern légvédelmi rakétarendszereknek. A PAK DA terveit 2019-ben véglegesítették, majd 2022 óta már a hajtóművet is tesztelik. Ígéretek szerint teljesen új légvédelmi rendszert kap, ami majd megvédi akár az ellenséges föld-levegő és levegő-levegő támadások ellen is. Az nem is feltétlenül biztos, hogy a program felpörgetése hamar meg fog valósulni, de

az oroszok azt remélik, hogy számos technológiai újítást integrálni tudnak a Tu-160M-be, hogy javítsák a képességeit.

A PAK DA késedelmei egyébként illeszkednek a Szovjetunió szétesése utáni trendekhez Oroszországban: a légierő fejlesztései rendszeresen csúsznak. Jó példa erre a Szu-57-es ötödik generációs vadászgép esete, amely 2010 helyett csak 2020-ban állt szolgálatba. Mostanra már 200 darabos flottát terveztek ezekből, de máig körülbelül 40 érkezett meg a légierőhöz.

A címlapkép illusztráció, azon egy Tu-160M látható. Címlapkép forrása: Kremlin/Anadolu via Getty Images