Nyílt összecsapás robbant ki Trump hadjárata miatt: egymásnak estek a tüntetők és az egyenruhások

Az incidens egy farm közelében történt a Ventura megyei Camarillo környékén. A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) szóvivőjének közlése szerint

a bevándorlási razziát egy marihuána-ültetvényen hajtották végre.

Az ABC News helyszíni tudósítása szerint több összecsapás is történt a jelenlévők, illetve a demonstrálók és a szövetségi ügynökök között, legalább egy személyt őrizetbe vettek. A felvételeken látható, ahogy maszkot viselő szövetségi ügynökök a földre szorítanak valakit. A tömegoszlatáshoz vegyi anyagokat is bevetettek.

Footage obtained by KTLA shows a young man crying, saying his mother had just been taken, and children and protesters running from tear gas that was deployed when a crowd gathered at an immigration raid at a Ventura County farm this afternoon. Details: https://t.co/kDqb7NMBrO pic.twitter.com/FjvxQxtQ4u https://t.co/kDqb7NMBrO