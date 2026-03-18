Örülhetnek Kijevben: hatalmas támogatást kapnak egy európai országtól

"A lényeg az, hogy hogyan fogjuk strukturálni ezt a segélyt. Együtt fogunk működni, és elő fogjuk mozdítani a közös gyártást a védelmi iparban, és ezt a célt szem előtt tartva ma több megállapodást is aláírtunk, mind a védelmi minisztériummal, mind különböző vállalatokkal, amelyek érdeklődésüket fejezték ki az ukrán vállalatokkal közös termelés iránt" - részletezte.
A kétoldalú megállapodások kiterjednek védelmi felszerelések a többi közt drónok, rakéták és radarrendszerek közös gyártására. Pedro Sánchez beszélt arról, hogy az egymilliárd euró egy részét az Európai Biztonsági Akcióprogram (Security Action for Europe - SAFE) programon keresztül finanszírozzák, amely a tagállamok számára védelmi célú beruházásokat tesz lehetővé.
Spanyolországban mindig is fontosnak tartottuk az európai védelmi ipar bővítését és megerősítését
- hangsúlyozta.
A kormányfő kitért arra is, hogy Ukrajna védelme és biztonsága mellett nem szabad megfeledkezni az újjáépítésről sem, ezért a találkozó keretében pénzügyi és műszaki együttműködési megállapodást is aláírtak vasúti fejlesztésekre, továbbá energetikai, egészségügyi, oktatási, és vízgazdálkodási közös projektek indítására, amelyeket az Ukrajnában működő spanyol újjáépítési hivatal fog koordinálni. Hozzátette: Spanyolország az orosz agresszió kezdete óta több mint 200 millió eurót mozgósított ukrán újjáépítési célokra, idén az év első hónapjaiban már 6 nagy teljesítményű aggregátort adományoztak, ezzel több mint 14 000 ember áramellátását garantálva, emellett 5 millió euró értékben felújítottak öt iskolát, és 6 millió eurót juttattak aknamentesítésre.
"Spanyolország soha nem fog elfordulni Ukrajnától, nem feledkeztünk meg a szenvedőkről, sem azokról, akik e mögött az igazságtalan és illegális háború mögött állnak, és hűséges, lojális, megbízható szövetségesként továbbra is Önök mellett maradunk" - fogalmazott Pedro Sánchez.
Volodimir Zelenszkij nagyon értékesnek nevezte az eddigi együttműködést Spanyolországgal, kiemelve meggyőződését, hogy az újonnan született megállapodások is megvalósulnak, és "nem maradnak papíron". Mint mondta, a hadipari együttműködés keretében Ukrajna hajlandó megosztani tudását és a háború során szerzett "keserű tapasztalatait", például a dróntechnológia területén, míg a spanyol védelmi ipar pedig képes ellátni Ukrajnát radarokkal, rakétákkal és egyéb felszerelésekkel. "Támadják az energiarendszerünket és a városainkat. Most fokozták a ballisztikus rakéták használatát.(...) Ezért kulcsfontosságú a légvédelmi rendszerünk megerősítése" - fogalmazott.
Az ukrán elnök beszélt arról, hogy az iráni háború miatt országába kevesebb katonai szállítmány érkezik, kiemelve ezek közül a légvédelmi rakéták hiányát. Hangsúlyozta, hogy nincs alternatívája az ukrán védelem megerősítését célzó 90 milliárd eurós EU-hitelnek, amelynek blokkolását igazságtalannak nevezte.
Az orosz olajra kivetett szankciók ideiglenes amerikai feloldására vonatkozó újságírói kérdésre elmondta: mindent, amit Oroszország ebből az intézkedésből nyer, Ukrajna elleni fegyverekbe fekteti be, és ezért a Kreml "nagyon érdekelt" az iráni konfliktus fenntartásában. A háború kezdete óta az ukrán elnök negyedik alkalommal látogatott Spanyolországba és tárgyalt a kormányfővel, de rajta kívül találkozik a parlament alsó- és felsőházi vezetőivel, valamint VI. Fülöp spanyol királlyal is.
Napokon belül Budapestre érkezhet az amerikai alelnök
Egyelőre nem erősítették meg.
Hiába a rengeteg ígéret, Magyarország ismét az utolsók között kullog egy friss európai listán
Korai halálozásokhoz is köze van.
Elhagyhatja az EU-t az egyik legerősebb NATO-tagállam? – Elfajult a vita, több tíz milliárd euró sorsa forog kockán
Egyre keményebb az összecsapás a lengyel elnök és a miniszterelnök között.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Megvan a közel-keleti háború legnagyobb vesztese: nagy bajban a magyarok kedvelt nyaralóhelye
Egyre csak nő a baj Egyiptomban.
Lépett a Trump-kormányzat: Amerika alkut kötött egy eddig tiltólistás olajnagyhatalommal
Vannak, akik nem járnak jól.
Amerika lépésével épp a legnagyobb riválisa lehet elégedett: sokasodnak a baljós jelek a feszült térségben
A szövetségesek egyre nyugtalanabbak.
Elstartol a Brexit visszapörgetése – a brit pénzügyminiszter zord valósággal szembesítette a választókat
Végső soron mindenről a befizetési kötelezettségek dönthetnek.
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Jön a Revolut magyarországi fióktelepe. Díjmódosításokra is készülni kell
Érkezik a Revolut magyarországi fióktelepe, az ügyfelek magyar bankszámlát kapnak. Ezzel egyidőben díjmódosításokat is bejelentett a cég: a jövőben kedvezőbb feltételekkel történhet a dev
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Behajthatják rajtad az elévült tartozást?
Ijesztően nagy nagy számot mutat az elévült tartozások végrehajtása napjainkban, illetve azok az esetek, amikor a végrehajtó látszólag minden előzmény nélkül letiltja a a jövedelmet és vis
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?
Falba ütközött Trump mesterterve: itt van a fordulat – Ki nyeri meg a háborút?
Egyelőre süket fülekre talált az amerikai elnök követelése.
Trump iráni háborúja nélkülözi a rációt: mi jöhet most?
Három hét után segítséget kért az amerikai elnök.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!