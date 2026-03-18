Örülhetnek Kijevben: hatalmas támogatást kapnak egy európai országtól
Globál

MTI
Spanyolország idén újabb egymilliárd euró védelmi támogatást biztosít Ukrajnának, ezzel a háború kezdete óta nyújtott segély eléri a 4 milliárd eurót - jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök, miután hivatalában fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt szerdán Madridban.

"A lényeg az, hogy hogyan fogjuk strukturálni ezt a segélyt. Együtt fogunk működni, és elő fogjuk mozdítani a közös gyártást a védelmi iparban, és ezt a célt szem előtt tartva ma több megállapodást is aláírtunk, mind a védelmi minisztériummal, mind különböző vállalatokkal, amelyek érdeklődésüket fejezték ki az ukrán vállalatokkal közös termelés iránt" - részletezte.

A kétoldalú megállapodások kiterjednek védelmi felszerelések a többi közt drónok, rakéták és radarrendszerek közös gyártására. Pedro Sánchez beszélt arról, hogy az egymilliárd euró egy részét az Európai Biztonsági Akcióprogram (Security Action for Europe - SAFE) programon keresztül finanszírozzák, amely a tagállamok számára védelmi célú beruházásokat tesz lehetővé.

Spanyolországban mindig is fontosnak tartottuk az európai védelmi ipar bővítését és megerősítését

 - hangsúlyozta.

A kormányfő kitért arra is, hogy Ukrajna védelme és biztonsága mellett nem szabad megfeledkezni az újjáépítésről sem, ezért a találkozó keretében pénzügyi és műszaki együttműködési megállapodást is aláírtak vasúti fejlesztésekre, továbbá energetikai, egészségügyi, oktatási, és vízgazdálkodási közös projektek indítására, amelyeket az Ukrajnában működő spanyol újjáépítési hivatal fog koordinálni. Hozzátette: Spanyolország az orosz agresszió kezdete óta több mint 200 millió eurót mozgósított ukrán újjáépítési célokra, idén az év első hónapjaiban már 6 nagy teljesítményű aggregátort adományoztak, ezzel több mint 14 000 ember áramellátását garantálva, emellett 5 millió euró értékben felújítottak öt iskolát, és 6 millió eurót juttattak aknamentesítésre.

"Spanyolország soha nem fog elfordulni Ukrajnától, nem feledkeztünk meg a szenvedőkről, sem azokról, akik e mögött az igazságtalan és illegális háború mögött állnak, és hűséges, lojális, megbízható szövetségesként továbbra is Önök mellett maradunk" - fogalmazott Pedro Sánchez.

Volodimir Zelenszkij nagyon értékesnek nevezte az eddigi együttműködést Spanyolországgal, kiemelve meggyőződését, hogy az újonnan született megállapodások is megvalósulnak, és "nem maradnak papíron". Mint mondta, a hadipari együttműködés keretében Ukrajna hajlandó megosztani tudását és a háború során szerzett "keserű tapasztalatait", például a dróntechnológia területén, míg a spanyol védelmi ipar pedig képes ellátni Ukrajnát radarokkal, rakétákkal és egyéb felszerelésekkel. "Támadják az energiarendszerünket és a városainkat. Most fokozták a ballisztikus rakéták használatát.(...) Ezért kulcsfontosságú a légvédelmi rendszerünk megerősítése" - fogalmazott.

Az ukrán elnök beszélt arról, hogy az iráni háború miatt országába kevesebb katonai szállítmány érkezik, kiemelve ezek közül a légvédelmi rakéták hiányát. Hangsúlyozta, hogy nincs alternatívája az ukrán védelem megerősítését célzó 90 milliárd eurós EU-hitelnek, amelynek blokkolását igazságtalannak nevezte.

Az orosz olajra kivetett szankciók ideiglenes amerikai feloldására vonatkozó újságírói kérdésre elmondta: mindent, amit Oroszország ebből az intézkedésből nyer, Ukrajna elleni fegyverekbe fekteti be, és ezért a Kreml "nagyon érdekelt" az iráni konfliktus fenntartásában. A háború kezdete óta az ukrán elnök negyedik alkalommal látogatott Spanyolországba és tárgyalt a kormányfővel, de rajta kívül találkozik a parlament alsó- és felsőházi vezetőivel, valamint VI. Fülöp spanyol királlyal is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

