Továbbterjedt az európai kór: a hatóságok is megszólaltak a járványról
Harmincnégyre nőtt az agyhártyagyulladásos esetek száma abban a nagy-britanniai járványban, amely eddig két fiatal életét követelte - írta meg a Sky News. A hatóságok szerint a továbbterjedés veszélye még nem múlt el, a fokozott lakossági aggodalom pedig országos vakcinahiányhoz vezetett.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynökségének (UKHSA) adatai szerint a járvány gócpontjának számító Kent megyében

egy nap alatt hét új esetet regisztráltak.

A fertőzés eddig négy helyi iskola diákjait érintette, de már Londonban is azonosítottak egy beteget. A betegség eddig két áldozatot szedett: egy favershami tinédzser és a Kenti Egyetem egy huszonegy éves hallgatója veszítette életét.

Anjan Ghosh, Kent megye közegészségügyi igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a másodlagos fertőzések kockázata miatt egyelőre nem lehet kijelenteni a járvány megfékezését. Összehasonlításképpen: Nagy-Britanniában egy átlagos évben nagyjából háromszázötven agyhártyagyulladásos esetet tartanak nyilván.

A meningococcus baktérium okozta agyhártyagyulladásnak és az ahhoz sok esetben társuló vérmérgezésnek (szepszisnek) számos tünete van. Ezek közé tartozik a hirtelen fellépő láz, a fejfájás, a szapora légzés, az aluszékonyság, a hidegrázás, a hányás és a végtagok lehűlése.

A kialakult helyzet miatt ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a B csoportú meningococcus elleni védőoltás iránt. Az ország legnagyobb gyógyszertárlánca, a Boots tájékoztatása szerint a példátlan kereslet országos készlethiányhoz vezetett a patikákban.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) ugyanakkor közölte, hogy

a kontinensen nincs ok az aggodalomra, az európai lakosságot tekintve a fertőzés kockázata továbbra is nagyon alacsony.

