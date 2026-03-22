Megjött a figyelmeztetés: a rezsim Európát lőheti, azonnal lépni kell

Irán mostantól képes mélyen Európába csapást mérni
– jelentette ki Benjámin Netánjahu izraeli miniszterelnök.
A politikus éppen egy iráni rakétatámadás helyszínét látogatta, amikor ezt a kijelentést tette. Szerinte a kontinens veszélyben lehet, mivel Teherán bebizonyította, hogy rendelkezik olyan rakétákkal, amelyek képesek akár 4000 kilométeres távolságba is becsapódni. Ezt a hétvégi Diego Garcia amerikai támaszpont ellen végrehajtott támadás bizonyítja. A kormányfő egyben azt is kijelentette, hogy ő már korábban jelezte az európai vezetőknek, hogy az iszlamista rezsimnek a rendelkezésére állhat ilyen technológia.
Interkontinentális ballisztikus rakétát lőttek ki Diego Garciára. Ez 4000 kilométer. Folyamatosan figyelmeztettem őket. Most már képesek elérni mélyen Európát. Már tüzet nyitottak európai országokra, Ciprusra is
– mondta, és hozzátette, hogy Irán „mindenkit a célkeresztjébe vesz”.
A vezető arra szólította fel a világ vezetőit, hogy csatlakozzanak az Egyesült Államok és Izrael akciójához, mivel Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával lényegében az egész világot célba vette.
