  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: a rezsim Európát lőheti, azonnal lépni kell
Globál

Megjött a figyelmeztetés: a rezsim Európát lőheti, azonnal lépni kell

Portfolio
Benjámin Netánjahu izraeli miniszterelnök szerint megváltozott a konfliktus jellege, ez pedig már az egész világot érinti – közölte az Iran International.

Irán mostantól képes mélyen Európába csapást mérni

 – jelentette ki Benjámin Netánjahu izraeli miniszterelnök.

A politikus éppen egy iráni rakétatámadás helyszínét látogatta, amikor ezt a kijelentést tette. Szerinte a kontinens veszélyben lehet, mivel Teherán bebizonyította, hogy rendelkezik olyan rakétákkal, amelyek képesek akár 4000 kilométeres távolságba is becsapódni. Ezt a hétvégi Diego Garcia amerikai támaszpont ellen végrehajtott támadás bizonyítja. A kormányfő egyben azt is kijelentette, hogy ő már korábban jelezte az európai vezetőknek, hogy az iszlamista rezsimnek a rendelkezésére állhat ilyen technológia.

Interkontinentális ballisztikus rakétát lőttek ki Diego Garciára. Ez 4000 kilométer. Folyamatosan figyelmeztettem őket. Most már képesek elérni mélyen Európát. Már tüzet nyitottak európai országokra, Ciprusra is

Még több Globál

– mondta, és hozzátette, hogy Irán „mindenkit a célkeresztjébe vesz”.

A vezető arra szólította fel a világ vezetőit, hogy csatlakozzanak az Egyesült Államok és Izrael akciójához, mivel Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával lényegében az egész világot célba vette.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility