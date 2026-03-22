  • Megjelenítés
Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap
Globál

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Portfolio
Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros. Cikkünk folyamatosan firssül.
Megosztás

Hajót ért támadás az Emírségekben

Ismeretlen lövedék csapódott egy hajóba az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Sardzsa partjaitól 15 tengeri mérföldre északra – közölte vasárnap az Egyesült Királyság Tengeri Kereskedelmi Műveleti Központja (UKMTO).

A szervezet tájékoztatása szerint a legénység minden tagja biztonságban van. A találatot elszenvedő hajó típusáról, lobogójáról és úti céljáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Megosztás

Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll a hajóforgalom előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" köthető hajókat. Ezt az ország ENSZ-képviseletének tengerészeti illetékese közölte, miután Donald Trump amerikai elnök az iráni erőművek elleni csapásokkal fenyegetőzött, amennyiben a vízi út nem nyílik meg teljesen 48 órán belül.

Máris megjött Irán válasza Trump ultimátumára!
Megosztás

Durva fenyegetést küldött Trump, alig néhány órája maradt Iránnak

Tovább éleződik a feszültség a Közel-Keleten: Donald Trump amerikai elnök 48 órás ultimátumot adott Iránnak a stratégiai jelentőségű Strait of Hormuz megnyitására - írja a Financial Times.  

Durva fenyegetést küldött Trump, alig néhány órája maradt Iránnak

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility