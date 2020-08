Ez forgatja fel az ingatlanpiac egyik nélkülözhetetlen területét

Nem sok olyan iparág, piaci szegmens van a világon, ami az elmúlt 3-4 hónapban szinte teljesen lenullázódott, ám azóta már gőzerővel visszatért és új sikerek felé száguld. A „parkolásbiznisz” pont ilyen volt. Startupként indult, mára 60 ezer felhasználóval töretlen a közterületi, a zárt téri és az irodaházakban kialakított parkolási szolgáltatások nyújtásában a Parkl. Olyan funkciók érhetőek el az autósok számára, mint pl. a Duna Plazában újonnan bevezetett digitális parkolás rendszer, amivel parkolókártya kiváltása nélkül, rendszámfelismerő kamerával automatikusan parkolhatnak az odaérkezők. A cégek olyan szolgáltatásokat is választhatnak az alkalmazás használatával, mint a dolgozói parkolóhely foglalási rendszer, vagy a mobilapplikációban regisztrált vendégek automatikus beléptetése a cég mélygarázsába. A szolgáltatások sora pedig folyamatosan bővül, a lehetőségek tárháza nagyon sokrétű, ezeknek kizárólag az üzleti racionalitás szab határokat. A csőben lévő hatalmas külföldi terjeszkedésről, a további fejlesztésekről, pilot projektekről és a vírushelyzet miatt bevezetett ingyenes közterületi parkolás időszakának hatásairól is beszélgettünk Somogyi Zsolttal, a Parkl Digital Technologies Kft. alapító-ügyvezetőjével.

Röviden tegyük helyre kérlek a Parkl-t, mint cég, üzleti modell, vállalkozás.

Egy startupnak létezik egy életgörbéje, ami azt is jelenti, hogy folyamatos hullámvasúton vagyunk, mindig keressük az utunkat, hogy mi a tuti üzlet. A Parkl egy nagyon kis cégként, kockázatitőke-befektetésből indult, amit magyar magánszemélyek finanszíroztak és mentoráltak, mert azt látták, hogy a digitalizáció a parkolás szegmensben rövid úton terjedni fog, és lépni kell. Ami nagyon fontos, hogy a nulladik pillanattól kezdve profikkal kezdtünk el együtt dolgozni, nem összeverődött egyetemisták első vállalkozása volt, hanem tapasztalt, vén rókák vettek részt a fejlesztésben. Ahogy organikusan nőtt a cég, egyre többen jöttek hozzánk multiktól, volt, aki hét évet húzott le az egyik Big Four-nál stratégiai tanácsadásban, most ő felel a termékpalettánkért. Összesen 16-an dolgozunk a projekten, ennek a fele fejlesztőmérnök, informatikus. Öt termékünk van, az egyik a zárt téri parkolás, ez alatt a fizető parkolókat értjük, legyen az pláza, parkolóház, foghíjtelek, szállodagarázs, bármi, ahol fizetni kell a parkolásért. Másfél évvel ezelőtt bevezettünk egy technológiát, aminek a segítségével már nincs szükség a telefonra, a helyi rendszámleolvasó rendszer ugyanis automatikusan be- és kiengedi az alkalmazást használó autósokat. Több parkoló partnerünknél is bevezettük már ezt a rendszert, legutóbb pedig a magyarországi plázák közül elsőként a Duna Plazában. Mivel ezek a technológiák drágák, sok helynek nem éri meg több százezer forintért kamerákat beszerelni, ezeknél továbbra is a mobilalkalmazással lehet parkolni és nyitni a sorompót. Ami még újdonság, hogy jelenleg a Microsoft Cloud által biztosított AI megoldással dolgozunk azon, hogy a rendszerünk ne csak a rendszámot ismerje fel a kamerán keresztül, hanem a gépjárművet is. Ezzel gyorsabbá és biztonságosabbá tehető a behajtás.

Somogyi Zsolt, kép forrása: Parkl

A mesterséges intelligenciára miért van szükség? Csalhatnak a rendszámokkal?

Nem a csalás miatt, hanem mert például télen nem a legkönnyebb a rendszámleolvasás, ezáltal viszont felgyorsítható a folyamat. Olyan technológia van a kamerákban, ami az egész autót nézi, nem csak a rendszámot.

A közterületi parkolás miként működik a rendszeren keresztül? Milyen előnyei és költségei vannak?

A második termékünk a közterületi parkolás. Lényege, hogy a Parkl regisztrációval nemcsak zárt térben, hanem utcán is lehet parkolást indítani. Detektáljuk, hogy hol, melyik zónában van az autós és elindul a parkolás. Mint minden szolgáltatónál kényelmi díj itt is van, ez 65 forint, a parkolási díj pedig zónától függ, és általában negyedóránként számol. Amiért ezt szeretik, mert nem kell elsétálni az automatáig az apróval, nem kell leolvasni a telefonszámot az sms küldéshez, és még a kényelmi díj is alacsonyabb ezen keresztül.

A harmadik lábunk az elektromos töltők üzemeltetése. Ezek szintén be vannak kapcsolva a rendszerünkbe, vagyis a mobilalkalmazásban lehet elindítani és kifizetni a töltést. A töltők igazából mindenhová kelleni fognak, azért is csináljuk, mert a parkolás és a töltés összeolvad. Jogszabályi kötelezettség a mélygarázsokba töltőt telepíteni, megkezdett 100 parkolóhelyenként kettőt, míg az új beruházásoknál minden századik után 10-et.

Tavaly óta már cégeket is lehet regisztrálni a Parkl alkalmazásba. Ilyenkor ők kapnak egy adminisztrációs felületet, a regisztrált felhasználókat meg tudják hívni a céghez, akik pedig eldönthetik a parkolás kezdetekor, hogy privát vagy céges céllal parkolnak. Most nagy sikere van az irodaházaknak kínált digitális irodai parkoló menedzsment szolgáltatásunknak (Parkl Office). Ilyenkor gyakorlatilag digitalizáljuk az irodaház parkolóját, rendszámfelismerő kamerát telepítünk, így az alkalmazottak be- és kihajtása érintésmentesen történik. Továbbá olyan egyéb kényelmi funkciók is elérhetőek, mint a parkolóhely foglalás, vagy akár külsős vendégek meghívása és kezelése a rendszerben.

Hogyan nyújtjátok ezt a szolgáltatást? A tulajdonossal az üzemeltetővel, a végfelhasználóval, vagy a bérlőkkel szerződtök?

Attól függ: valahol a property menedzserrel, valahol a tulajdonossal állapodunk meg az irodaház felokosításában. Ezt követően a cégekkel egyesével szerződünk attól függően, hogy milyen szolgáltatási szintre van szükségük, ők pedig havi díjat fizetnek nekünk a parkolóhelyek számának arányában. Fix helyek többnyire nincsenek, az alkalmazáson belül a dolgozók előre tudnak foglalni parkolóhelyet, csak egy-egy igazgatónak, vezetőnek van állandó helye, de ha ők elutaznak mondjuk egy hónapra, akkor vissza tudják adni és bárki parkolhat a helyén.

A jövőre nézve milyen terveitek vannak? Külföldi terjeszkedésről már van szó?

Kezdettől fogva az volt az elképzelésünk, hogy Magyarországon létrehozzuk a technológiai hátteret, majd külföldre megyünk vele. Tavaly év végén beszállt hozzánk kisebbségi tulajdonosként egy nagy nemzetközi parkolóház-üzemeltető cég, akinek több mint 400 mélygarázsa van több kontinensen. Most kötünk velük egy globális stratégai megállapodást a Parkl bevezetéséről ezekben a garázsokban. Ezentúl próbálunk olyan irodaházakkal együttműködni, amelyeknek a régióban van érdekeltségük: ha már Budapesten működik a rendszer az egyik irodaházban, miért ne működne Prágában, vagy Krakkóban is. A következő lépés egy nagy tőkeinjekció, csapatbővítés, leányvállalatok létrehozása a külföldi országokban, amik részben itthonról lesznek koordinálva.

Somogyi Zsolt, kép forrása: Parkl

A parkolás és egyéb digitális szolgáltatások és alkalmazások kapcsán (pl. car sharing, vagy bármi sharing) fel szokott merülni, hogy miért nincs csak 1 darab alkalmazás, amiben egyszerre látok mindent, amiben egyszerre tudom használni a különböző cégek szolgáltatásait. Minek letölteni ennyi különbözőt. Nyilván ez nem üzleti, hanem felhasználói, kényelmi aspektus, de talán izgalmas kérdés. Egy app mind felett.

Mi elsősorban a végfelhasználókat szeretnénk kiszolgálni. Nagyon fontos, hogy teljesen márkafüggetlenek vagyunk, bármilyen technológiával együtt tudunk működni. Nincs az, hogy az egyik plázában ezt az appot kell letölteni, a másikban azt. Vannak olyan szereplők a piacon, akik csinálnak ilyen szolgáltatást, ezért sajnos elképzelhetetlen, hogy ne találkozz többel. A piaci racionalitás fog ebben utat mutatni. Azon dolgozunk, hogy mi legyünk az első számú integrált mobilitási szolgáltatást nyújtó platform, amely az autósok számára átfogó megoldást nyújt minden parkolással és elektromos töltéssel kapcsolatos tevékenységre.

Az irodaház-tulajdonosoknak ez csak egy vonzó kényelmi, trendi szolgáltatás, vagy akár üzletileg is érdekeltek benne?

Mindenkinél más. Alapvetően a digitalizációnak minden iparágban az az elsődleges célja, hogy egyszerűbben, olcsóbban, gyorsabban, készpénzmentesen lehessen bármilyen tevékenységet végezni, legyen ez parkolás, taxi vagy étel rendelés. Van olyan tulajdonos, aki kifejezetten azzal a céllal vezeti be az irodaházba ezt a rendszer, hogy megfogjon egy nagy bérlőt.

Mi lehet a kifutása ennek a piaci versenynek? Az, hogy egyszer kiszálltok (eladjátok a céget), az már most is tervben van?

Egy ilyen céget úgy lehet felépíteni, úgy gondolkodnak a tulajdonosok, hogy a megfelelő ponton kiszállnak. Az a trend, hogy a mamutok egy idő után megeszik a kis, gyors halakat, de nem mindegy, hogy ennek mi az ára. Attól függ, hogy hány felhasználó van, hány országban, milyen a technológia.

Jönnek már konkrét megkeresések, felvásárlási ajánlatok?

Igen. Parkolásban érdekelt cégektől.

Hogyan éltétek meg a járvány miatt ingyenessé tett parkolás időszakát?

Mi több lábon is állunk. Ez a rendelet főleg a lakossági használóknak nyújtott szolgáltatásainkat érintette, amik tranzakció alapúak, illetve kényelmi díjat szedünk értük. Ezzel szemben a cégek havi díjat fizetnek nekünk, nyilván ezek megmaradtak, mert a rendszereket fenn kell tartani. A veszélyhelyzetet március közepén jelentették be, ennek következtében a zárt téri parkolásaink száma 40 százalékra esett vissza, a közterületi pedig 60 százalékra a hónap végére. Március végén hatalmas mennyiségű bérletet értékesítettünk parkolóházakban, mert az emberek úgy gondolták, hogy ha nem fognak tudni bejárni dolgozni, akkor valahová le kell tenni az autóikat a lakóhelyük környékén. Amikor ingyenessé tették a közterületi parkolást, akkor kezdett el mélyülni a válság, a zárt téri parkolás visszaesett 5 százalékra, a közterületi meg zéróra. Áprilisban pedig, amikor meg kellett volna újítani a márciusi bérleteket, mindenki kiállt az utcára. Ezt főleg Budapesten éreztük, a jelenlegi 60 ezer regisztrált felhasználónk 70 százaléka ugyanis fővárosi.

Somogyi Zsolt, kép forrása: Parkl

Voltak kérdőjelek a jövővel kapcsolatban?

Továbbra is arra számítunk, hogy a digitális szolgáltatások fel fognak értékelődni már a közel jövőben is, ez tartotta bennünk a lelket. Ezt az időszakot kihasználtuk arra, hogy az üzletfejlesztési stratégiánkat kicsit átalakítsuk, és még inkább fókuszba helyezzük a nagy volumenű parkoló digitalizációs projekteket.

Miért az irodákban indult be jobban a rendszámfelismerős automatikus beléptetés a plázák helyett?

Ma Magyarországon a Duna Plaza volt az első bevásárlóközpont, amelyik azt mondta, hogy neki szüksége van digitális parkolásra. Ma egy Parkl-felhasználó meg tudja oldani a parkolást a Duna Plazában úgy, hogy odaáll a sorompóhoz, az kinyílik, a felhasználó pedig behajt és a távozáskor szintén ugyanígy automatikusan működik minden, beleértve a fizetést is. Nem kell jegyet nyomtatni, készpénzzel, bankkártyával fizetni, sorba állni az automatánál. Ami nagy különbség a parkolóház és az irodaház között, az a parkolás célja: az előbbinél bevételt akarsz termelni, a másik pedig egy olyan szolgáltatás, amit minél jobban kell kihasználnod. A Duna Plaza felismerte, hogy nagy szüksége van erre az érintésmentes megoldásra a látogatók bevonzása érdekében.

Mi győzte meg őket?

Van egy új tulajdonos, aki jobbá akarja tenni a helyet és a modern megoldások mellé áll. Az irodaházaknál inkább optimalizáció áll a háttérben, hiszen most mindenki kocsival akar munkába járni, viszont eltérő időpontokban, így át kell alakítani a működést.

Mi lehet a parkolás jövője Budapesten?

Biztos, hogy a digitalizációs irány. Az irodaházak egyre több PropTech (property technologies, a szerk.) szolgáltatást vezetnek be: klímaszabályozás telefonon keresztül, tárgyalófoglalás, világítás stb. A car sharing megerősödésében is hiszek illetve több kerékpárt is vízionálok. A félelemből indulok ki, a többség az éttermekben is inkább a teraszra ül ki, és moziba sem megy, de nem akar maszkban ülni az ismeretlen emberek között a tömegközlekedésen sem, inkább más módon utazik. Ebből az is következik, hogy a digitális megoldások érintésmentessége is kiemelten fontossá fog válni az elkövetkezendő időszakban és várhatóan így is marad.

A dugódíj a jövő Budapestjének, nyilván elsősorban közlekedésének és parkolási rendszerének, az egyik központi kérdése, kérdőjele. A Parkl tudná majd kezelni a dugódíjat is?

Igen, tudná kezelni. A technológia alkalmas rá, az a kérdés, hogy akarják-e. Parkolni kell, nem lesz kevesebb autó, csak nem ugyanott fognak parkolni. A dugódíjnak is akkor van értelme, ha vannak nagyon jó P+R parkolók.

Te mivel közlekedsz?

Nekem nincs saját autóm, közösségi autóval, taxival, rollerrel járok, de mindent használok. Ha hétvégére kell autó, bérelek. Ez mindaddig fog működni, amíg nem lesz gyerekem.

