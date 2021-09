Hol tart jelenleg a Városliget fejlesztése?

"Mit tud tenni a liget projekt a városért és a fenntarthatóságért?" - tette fel a költői kérdést előadása elején Jelinek Balázs. "Fontosnak tartom elmondani, hogy a Városligetben kizárólag zéró-emissziójú épületeket építünk, illetve használunk, valamint a teljes fejlesztés is kibocsátásmentesen megy végbe. Helyi emisszió a városligetben nem keletkezik, a tisztább levegő érdekében pedig igyekszünk a parkot autómentessé is tenni" - mondta.

A covid nyomán nagyon felértékelődött, megnőtt a zöldfelületek iránti igény, a ligeten keresztül pedig próbáljuk a lehető legtöbb emberhez eljuttatni ezeket a zöldfelületeket.

Kritikaként sokszor felmerül a városliget kapcsán, hogy túlhasznált. "Azon túl, hogy ez egy elképesztően relatív kérdés, a mi célunk az, hogy minél több ember használja, vegye igénybe a parkot. Úgy gondolom, hogy ez Budapest élhetőségéhez is jelentősen hozzájárul " - mondta az előadó.

A liget egyik zászlóshajóprojektje, a 13 000 négyzetméteres játszótér is ezt a célt szolgálja. Az előadó elmondása szerint a játszóteret annak 2019-es novemberi megnyitása óta 1 millió látogatót fogadott és már lassan meghaladja az állatkert látogatottságát is.

A könnyebb hozzáférhetőséget a Liget+ közösség támogatja. Az ingyenes alapcsomag segítségével térítésmentesen használhatóak a park mosdói és a wifi is, valamint 10% kedvezményt kapunk a ligetben található éttermekben és a parkhoz kapcsolódó online vásárlásainkból.

Az ingyenes tagságon kívül előfizetős opciók is vannak: évi 2000 forintba kerül a liget+ sport és a liget+ mobilitás csomag is. Előbbi segítségével korlátlanul használhatjuk a futópályát vagy focipályát foglalhatunk öltözőstül (a focipálya egyébként személyzet nélkül, teljesen automatikusan üzemel), utóbbival pedig a parkolás lesz sokkal egyszerűbb és gördülékenyebb. A mobilitás kapcsán Jelinek Balázs még megemlítette a mikromobilitás támogatását is: több elektromos roller-céggel is tárgyalásban állnak, valamint káoszmentes lerakási pontokat is terveznek kialakítani.

A sokat kritizált építkezésekről elmondta, hogy a Magyar Zene háza 2021 végére el is készül, a Néprajzi Múzeum pedig (melyen ingyen és zavartalanul lehet majd keresztülsétálni, vagy a tetőkertjére kiülni) a tervek szerint 2022 tavaszán kerül átadásra.

