Nyakunkon a harmadik energiaválság - Mit tehetünk ellene?

Az alapanyagárakban az energia és az üzemanyagköltségek emelkedése most az egyik legnagyobb probléma. A legutóbbi, második energiaválságra adott válaszként elkezdtünk atomerőműveket építeni, de mit tehetünk most, a harmadik energiaválság küszöbén? Természetesen most is meg kell találni erre a választ, melyekhez meg kell ismerni a külső hatásokat és a kiváltó okokat. Ezek között az alábbi területekre érdemes fókuszálni:

klímacélok

energiaválság

energiatárolás

technológiai elektrifikáció

energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR)

új építésű ingatlanok energetikai elvárásai

energiaárak növekedése: eddig nem foglalkoztunk a megtakarítással, ez most változhat

elektromosautók térnyerése: nemcsak a gyártók, de a lakásfejlesztőket is érinti

Az új irány meghatározásának része kell, hogy legyen az értékteremtő tudatosság és a hatékonyságnövelés. Az energetikai követelményeknek köszönhetően ma egy korszerű társasházban például már hőszivattyú működik, de az energiaárak növekedésének hatásaként az energiamegtakarításra is nagyobb hangsúlyt kell helyezni. A fogyasztók mellett a szolgáltatói oldalnak is részt kell ebben venni, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszert (EKR) kimondottan az áramszolgáltatóknak találtak ki. Meg kell határozni, hogy a vevői tudatosság és az igények hogyan befolyásolják az új energiarendszert. Eddig meglehetősen alacsonyak voltak az energiaárak, ami nem ösztönözte a hatékonyságot, ebben most változás következhet be. A legnagyobb kihívások a lakossági és társasházi kérdésekben vannak, az iparinál egyszerűbb a helyzet. A napelem társasházak tetőfelületére történő felszerelése például most tulajdonjogi kérdés.

Elektromos autózás

Másik fontos téma az elektromos autózás jövője, amibe jelentős tőkebefektetés érkezik. Az elektromosautó-töltés során az alábbi ábra kettes és a hármas pontja között most van az az inflexiós pont, amikor már megéri arra váltani. A harmadik pont szerint már megéri így megoldani a töltést, így egyre többen fognak átállni ilyen megoldásokra.

Az elektromosautó-töltés társasházi szinten viszont ma hatalmas kihívás. Létrehoztuk az ország első dinamikus terhelésmenedzsment rendszerét elektromosautók számára, amivel csökkenthetők a helyigények. A társasházkezelőket fel kell készíteni az üzemeltetésre (műszaki problémák, karbantartás, fogyasztás alapú új közös költség elem, nem fizetés esetén rendszerből kizárás, TAO/SZMSZ kiegészítések), de kérdés, hogy vajon a terhelésmenedzsmentet át tudjuk-e tenni a jövőben társasházi szintre - mondta el a szakember.

A Schneider Electric elindította eddigi legnagyobb szabású oktatásfejlesztési programját, letelepítették az első dinamikus terhelésmenedzsment rendszert és ezt használják oktatásra is. Emellett egyetemek oktatásfejlesztésével is foglalkoznak, hogy a diákok már az egyetemi képzésük során is minél kézzelfoghatóbb, minél hasznosabb tudást kaphassanak.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio