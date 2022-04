Nincs más út - Erre kell mennie az építőiparnak, ha versenyképes akar maradni

Az építőipar a legnagyobb és egyben legkevésbé digitalizált iparág ma Magyarországon, ami leginkább az ágazat vertikális széttagoltságára vezethető vissza. A rettentően kompetitív piacon ugyanakkor csak az maradhat talpon aki mégis rálép a digitalizáció útjára - hangsúlyozta a Portfolio Építőipar 2022 konferenciáján tartott előadásában Dálnoki Ádám , a BauApp Kft. igazgatója. Kiemelte továbbá, hogy ma már az építőiparban is általános vélekedés, hogy az adat az új olaj, hiszen mindenki felismerte, hogy csak az tud befolyást szerezni a piacon, aki pontosan tudja mérni, hogy mit is csinál.

"Az építőipar a legnagyobb és egyben legkevésbé digitalizált iparág ma Magyarországon. Ennek elsősorban az az oka, hogy az ágazat sok szinten dolgozik egyszerre, ráadásul a szereplők is csak egy-egy projektre kötnek szerződéseket, nem pedig mondjuk 10-20 évre" - kezdte előadását Dálnoki Ádám. Hozzátette, egy nagyobb építkezésen egyszerre akár 30 cég is dolgozhat, ami körülbelül 1000 dolgozót jelent.

Pont emiatt, elmondása szerint, az építőipar digitalizációját tekintve a legnagyobb kihívást mindenképp a különböző szinteken (beruházók, tervezők, kivitelezők, stb.) működő vállalatok közös koordinációja jelenti. Ezen vállalatok sokkal szorosabb informatikai integrációjára lenne szükség ahhoz, hogy valóban digitalizálódhasson az iparág - például kezdetnek nem árt, ha mindenki ugyan azokat a számlázó szoftvereket használja. Mindez azonban egy projektszinten működő iparágban szinte teljesen lehetetlen.

Külön-külön egyik szereplő sem tudja digitalizálni az építőipart – ez csak akkor lehetséges, ha mindenki be van vonva ebbe

- emelte ki, hozzátéve, hogy egy magyar munkavállaló produktivitása harmada a nyugati társaiénak, ami egyértelműen a digitalizáció elmaradásából fakad.

Dálnoki Ádám előadása során kitért még az alapanyagok digitális, integrált nyomon követése is, ami szerinte van olyan fontos probléma, mint a koordináció kérdése - ez viszont tovább bonyolítja a helyzetet, hiszen ezáltal csak még több szereplőt kell bevonni a folyamatba. Ebben például az intelligens, QR-kóddal ellátott szállítólevelek lehetnek a cégek segítségére.

Véleménye szerint mindazonáltal a projekt alapú működés ellenére sem lehetetlen digitalizálni az ágazatot, csak más megközelítést kell alkalmazni. A cégnél tavaly például a legnagyobb projektjükként többszintű hibajegyek, tervrajzok kezelését segítő programot vezettek be az applikációjukban, amibe egy építkezésen a különböző szinteken lévő cégeket is be tudták vonni.

Zárógondolatként aláhúzta, hogy ugyan minden iparágban szó van a hatékonyság növeléséről és a profit optimalizálásáról, ma már az "adat az új olaj" is egyre inkább elterjedtebb nézet.

Napjainkban már általános tény, hogy az a vállalat, akinek több adata van arról, hogy mit és hogyan csinál, annak lényegesen nagyobb a piaci kontrollja, befolyása.

Egy építkezésen minden szereplőnek az a legfontosabb, hogy a lehető legtöbb adata legyen a saját tevékenységéről - ezt kellene mindenkinek felismernie.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio