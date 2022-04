Építőipar: az ár sem számít, csak érkezzen meg határidőre a termék

Az ingatlanok a létrehozásukkor a legszennyezőbbek, de ennek mérséklésére egyre több irányelv születik, mint az ESG, aminek egyre fontosabb szerepe lesz az életünkben. A kifejezés 2005 óta létezik, ami a felelős befektetési magatartásról és a jövőképről szól – mondta el Salamon Adorján.

A közönségben ülő cégek képviselőinek több mint fele (60%) legfeljebb 500 eurót áldozna évente a karbonlábnyomuk semlegesítésére, 35%-uk akár 1000 eurót is, de 5000 eurót mindössze 5 százalékuk. Tapasztalatok alapján egy négyzetméter irodaépület fitout költsége a legtöbb esetben már 500 euróból, vagy annál is drágábban jön csak ki.

„A régi házak felújításában az újakkal szemben még inkább előtérbe kerülnek a belső teret javító anyagok, például egy akusztikát javító szőnyeg, ami egyben olcsóbb megoldást is jelent. Az ESG az építőanyagoknál is megjelenik, régóta van már ESG-s burkolat, így számunkra kedvező irány az, hogy ezzel a fejlesztők is elkezdtek foglalkozni. A jövőben még nagyobb teret kapnak majd a fenntartható megoldások. Ha van költségkeret, akkor fel kell állítani egy sorrendet a környezetvédelem szempontjából is – mondta el Lovas Gusztáv, a Decor Floor Magyarország ügyvezető igazgatója, aki szerint a fejlesztők gondolkodásmódja is sokat változott:

már nem az számít, hogy ki tudja olcsóbban, hanem az, hogy ki tudja határidőre idehozni a terméket.

A kerámiagyártóknál például 3-4 hónappal előre kell gondolkodni, ez pár éve még csak 3-4 hét volt, de az sem mindegy, hogy hol készül a termék, egyrészt a karbonlábnyom miatt, másrészt a rizikó miatt, hogy biztosan megérkezik-e. Fontos, hogy már a fejlesztés első szakaszába bevonjuk a megfelelő alvállalkozókat.

„A felújítás mellett a funkcióváltás is gyakran szóba kerül, az Angyal irodaházból például egy B&B hotel lett, a legújabb felújításunk pedig a GOBUDA, vagyis a régi Eurocenter, melyre szintén igaz, hogy felújítás és átalakítás nélkül nem lehetett volna pénztermelő beruházásként működtetni. A fenntarthatóság kapcsán először volt a BREEAM, majd jött a WELL, ami a humán oldalra is kiterjedt, ezt követően a finanszírozásra is kiterjedve az ESG, ami a szereplőket egy közös ernyő alatt szinkronizálja.

Az alacsonyabb beruházási költség sok esetben még mindig fontosabb, mint a hosszútávú üzemeltetés, noha kisebb mértékig a bérlők is hajlandók ennek többletköltségét megfizetni.

A felújításban ma kreatívnak és nyitottnak kell lennie minden szereplőnek, most a határidők szempontjából is néha kompromisszumot kell kötnünk.” – hangsúlyozta Pados Gábor, a Wing Zrt. irodafejlesztésekért felelős projektigazgatója.

„Összesen 17 kórház felújtásást végezte az elmúlt másfél évben a B+N. Ez egy nagyon más szegmens, egy új kórház építése legalább 8 év, mi viszont másfél év alatt 300 ezer négyzetmétert újítottunk meg úgy, hogy közben fenntartottuk a működést. A jelenlegi energiaárak mellett egy ilyen energetikai felújítás 4-5 év alatt megtérül, a felújítás előtti állapotokhoz képest évi 30%-os megtakarítás érhető el. Mi arra figyelünk, hogy a hulladék minél nagyobb része újrahasznosítható legyen, természetesen az árakat is szeme előtt tartva. A fix árakat ma nagyon nehezen lehet tartani, az alapanyagárakban valóban napi árakat látunk, de ezt meg kell fizetni. Attól veszünk, akinek anyaga van.

Az alapanyaghiány ma nagyobb probléma, mint a munkaerőhiány.

Fontos viszont, hogy legyen idő egy felújítás előkészítésére, amivel sok probléma kiküszöbölhető – emelte ki Puskás Péter, a B+N Referencia Zrt. fit-out igazgatója.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio