Ma már a havi árváltozásoknak is örülni kell, olyan drámai a helyzet az építőiparban

Árváltozás árváltozást követ az építőiparban ez pedig hatalmas feszültséget okoz a partnerek között. Korábban évente egy-két áremelés volt az általános, ma meg már a havinak is örülünk - vázolta az ágazat nem éppen rózsás helyzetét Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója a Portfolio Építőipar 2022 konferencia alapanyagárakkal foglalkozó panelbeszélgetésén. A Kiss Gábor , a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatójának moderálásában lezajlott szakmai beszélgetésen felmerült még az áremelkedés megrendelőkre való áthárításának lehetőségei, illetve az évre vonatkozó kilátások is.

"Pár évvel ezelőtt még a nagy kérdés az volt, hogy ki fogja megcsinálni a munkát és mennyibe fog kerülni a munkaerő, ma meg már az alapanyagárakkal küzdünk. Úgy tűnik, hogy mindig akar valami új kihívás, de egy dolog állandónak tűnik az elmúlt évekből: hogy valami kiszámíthatatlanság ellen mindig küzdenünk kell" - kezdte Gegesi Kiss Tamás, a Gépész Centrál Kft. ügyvezető igazgatója. Az alapanyagárak már-már heti átárazása és annak megrendelőkre való áthárítása kapcsán Gegesi Kiss Tamás elmondta, hogy van különbség megrendelő és megrendelő között is. Azok a fejlesztők, akik valóban fejlesztenek és a bevételeik felfelé nyitottak (akik például a végső értékesítésnél akár még árat is tudnak emelni), nekik van lehetőségük átvállalni némi árazási kockázatot - még akkor is, ha a kivitelezőnek jogalapja erre nincs. Ez még meg is érné a megrendelőnek, hiszen a kivitelező csak így tudja biztosítani a határidőre való minőségi munka befejezését.

A segítség az volna, ha mindenki kicsit elfogadná ezt a különleges a helyzetet és megértené, hogy neki is megéri átvállalni némi plusz költséget

- zárta a Gépész Centrál Kft. ügyvezető igazgatója.

"A 2021-es év számunkra meglehetősen jól alakult - több, mint 5%-os növekedéssel zártuk az évet. 2022-ben is hasonlóan kezdett az ágazat az első két hónap növekedésével, azonban ez az utóbbi két hónapban visszaesésbe csapott" - kezdte Máté László, a Lasselsberger Hungária Kft. ügyvezető igazgatója arra a kérdésre válaszolva, hogy miket tapasztaltak az elmúlt bő évben a piacon. A drasztikus áremelkedés kapcsán elmondta, 2019-ben volt egy keresleti boom, amit a gyártók nehezen tudtak kiszolgálni, ez 2020-ban visszaesett és ezt jól le tudta követni az iparág 2021-ben is. "Én nem számítok arra, hogy itt olyan igények lennének, amit mi ne tudnánk kielégíteni, éves szerződéseket kötünk a rendelkezésre álló kapacitásokkal számolva. Éves árakkal számolunk, azokat év közben nem módosítjuk. A megemelkedett energiaárak miatt azonban havi szinten kénytelenek vagyunk energiakompenzációs költségeket kiszámlázni - de bőven 10% alatti mértékben" - magyarázta. Az idei várható volumenekkel kapcsolatban Máté László elmondta, sok minden függ Paks II. elindulásától és a különböző kormányzati ösztönzőktől,

azonban összességében, az első negyedévhez hasonlóan, egész évre tekintve is alacsony visszaeséssel zárhat a szektor, a tavalyi volument nem fogja tudni elérni.

A tavaly nyáron bevezetett extraprofitadó kapcsán még röviden hozzátette, az csak kevés céget érintett a kitermelési piacon, azonban a megszabott árak önköltség alatt voltak, amik mellett egyszerűen teljesen gazdaságtalan fenntartani a termelést – inkább vertikális integráció irányába mozdultak el a helyzet megoldása érdekében.

"Az acélkereskedelemben az idei év eddig anarchia volt, az egekbe szöktek az árak. Ezek most ugyan csökkenni kezdtek, de nehéz még belátni, hogy mennyire fogják a korábbi szinteket megközelíteni" - értékelte az év első négy hónapját Palkovics Milán, az Épduferr Nyrt. igazgatósági elnöke. Az áremelkedés kapcsán elmondta, hogy nemrég volt egy gyártóügyfelünk, akikkel megállapodtak egy árra egy megrendelés kapcsán, majd a szerződés megkötése után mondták, hogy 20%-kal emelnék a költséget - szemléltetve, hogy milyen állapotok is vannak jelenleg a piacon. A megrendelők magatartásának tekintetében kiemelte, hogy sokkal hosszabbra nyúltak a döntéshozatali folyamatok, akár több hónappal is elhúzódtak. "Próbáljuk bevezetni a kockázat megosztását, hogy ne csak a kivitelezőt terhelje az áremelkedés, de a megrendelő is legyen rugalmasabb. A kivitelező nem tud mindent egyedül átvállalni, ez a pedig a megrendelőnek sem lehet érdeke. Hál istennek van olyan ügyfelünk, aki hajlandó együttműködni.

- vázolta a nem túl rózsás képet Dr. Rázsóné Szórády Csilla, az újHÁZ Centrum vezérigazgatója. Hozzátette, a legnagyobb probléma a falazóelem, tetőcserép, faburkolatok terén figyelhető meg. Itt a háttéroknak leginkább a gyártói kapacitásokat lehet megnevezni. "A kormányzati programok és a pánikhangulat hatalmas keresletet támasztott, ahogy egyre többen betáraznak a további árváltozások ellen védekezve. Az egész ellátási lánc a kapacitáskorlátjáig feltölti magát" - emelte ki. Az ügyfelek által támasztott váltózó igények kielégítése kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a legnagyobb feladat jelenleg a termékellátás.

Ebben korábban még lehetett importra támaszkodni, azonban ez a háború miatt eltűnt, ahogy minden ország inkább a saját piacát védi.

Olyan mértékű áremelkedések vannak, amit a megrendelők egyszerűen inkább az olcsóbb termékkel oldanak meg - a költségvetésnek egyszerűen van egy felső korlátja" - zárta gondolatait.

