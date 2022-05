Mennyit spórolhatunk a hőszivattyúval? Mire figyeljen, aki most cserélne fűtési rendszert?

Portfolio 2022. május 11. 07:30

A beruházási költségeket, a kialakítás kedvező feltételeit, a működtetés kiadásait tekintve is optimális megoldást jelentenek a hőszivattyús megoldások, amelyek révén lényegesen hatékonyabban oldható meg a háztartások és középületek fűtése, illetve hűtése is. Az árammal működő, éppen ezért akár napelemes rendszerekkel is kombinálható hőszivattyúk olyan mértékben csökkenthetik a háztartások energiaigényét, hogy az uniós klímavédelmi célok miatt is várhatóan előírás lesz a kazánok mellé, vagy önállóan telepíteni a technológiát már 2025-től kezdve.