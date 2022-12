Megjelent a legújabb Top50! - Ők az ingatlanpiac legfontosabb szereplői 2022-ben!

Hetedik alkalommal mutatjuk be a hazai ingatlanpiac legfontosabb szereplőit, és idén 5 extra listával is készültünk. Az elmúlt 7 évben eddig 115-en szerepeltek a listán, az idei 50-ből pedig 18-an eddig minden alkalommal felkerültek. Idén 10 új szereplő is van! Jó lapozgatást és olvasgatást az összesen több mint 80 szereplő megismeréséhez.

TOP 50

Ez már a hetedik

Új formában! Megújulva! A print és a pdf verziók után immáron egyedi online magazinként!

A hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjét és az iparághoz szorosan kötődő extra listákat minden évben egyre nagyobb kihívás és egyben megtiszteltetés is elkészíteni, hiszen még ilyen háborúval és megannyi gazdasági problémával terhelt időben is folyamatosak a mozgások, az új szereplők megjelenése, a cégváltások, az összeolvadások és az átszervezések miatti kinevezések. A piac látszódó és valóban az ingatlanpiacon és az ingatlanpiacért dolgozó szereplői közül idén is kiválasztottuk a Portfolio Top50 ingatlanpiaci szereplőjét, és hagyományainkhoz híven több speciális extra listát is készítettünk.

Számokban

Az idei listán sokan vannak olyanok, akik az előző években már többször is szerepeltek rajta, de most már csupán 18-an vannak azok (tavaly még 20-an voltak), akik az elmúlt 7 évben minden alkalommal felkerültek a Top50 közé. Érdemes megkeresni őket.

2022-ben 10-en vannak olyanok, akik először kerültek a Top50 listára,

és nagy örömünkre nő is van közöttük. A nemi arányok tekintetében nincs érdemi elmozdulás. A 2020-as rekordév után, amikor 6 nő is szerepelt a listán, tavaly 5-en voltak, 2022-ben pedig összesen 4-en. Bízunk benne, hogy a tendencia megfordul és a következő években egyre több nő fog tudni vezető tisztséget betölteni a hazai ingatlanpiac legfontosabb cégei élén.

Az ingatlanpiaci Top50 kiadványunkat 2016 óta készítjük el, és ezalatt a

7 év alatt összesen 115-en szerepeltek a listán,

ami jól tükrözi, hogy egyfelől nagyon erős és stabil a legfontosabb ingatlancégek és azok vezetőinek névsora, de folyamatos mozgás is van, akár cégek, akár a vezető pozíciók tekintetében. Ebből a 115 szereplőből pedig 12 volt eddig nő, ami 10%-os arányt jelent.

Az idei extra listákon pedig az ingatlanpiac fontos mozgatórugói kaptak külön áttekintést.

A tanácsadó cégek különböző csapatai és a jogászok

olyan, néha talán láthatatlan, de kiemelt szereplői a piacnak, akik nélkül a biztonságos, szakszerű és folyamatos működés nem lehetne biztosított. Az 5 legnagyobb hazai ingatlantanácsadó cég office, retail, industrial és investment csapatai és vezetői mellett 10 kiemelkedő jogászt is bemutatunk.

SOK MÁR A SOKK

„Évzárás. Ünneplés. Top50. Felkészülés. ESG. Infláció. Nyersanyaghiány. HR. Klímaváltozás. Digitalizáció. Vírus. Kérdőjelek. Jöhet 2022!” - kezdtük a Top50-hez tartozó év végi összefoglalónkat egy évvel ezelőtt. Na ebből minden rendben volt, csak az a 2022 jöhetett volna kicsit másféleképpen. A vírust egyelőre áthúzhatjuk és helyette egy másik pusztító jelenséget, a háborút, a vele együtt járó energiakrízist (ami persze hosszú évek óta a lista élén van, csak valamiért eltűnős tintával írva) és a kamatok elszállását szomorúan be is írhatjuk az idei év végi képletbe.

A Covid okozta sokkoló és kiszámíthatatlan nehézségekből kőkemény munkával és parádésan navigálta ki magát a hazai ingatlanpiac - élén azokkal a szereplőkkel, akiket a listákban is végignézhetnek -, és mind szakmailag, mind emberileg megerősödve fordult rá 2022-re. És ez még akkor is igaz, ha egyes alapmodellek, struktúrák, rendszerszintű működések már biztosan örökre megváltoztak, de hát úgy általában az élet és a körülmények is folyamatos változásban voltak és vannak,

így az egyetlen, ami valóban segíthet a túlélésben az az alkalmazkodási képesség!

A hazai és az egyre több magyar szereplő számára fontos régiós fundamentumok erősek, stabilak, és a kialakult nehézségekre megvannak vagy meglesznek a piaci szereplők válaszai.

Az idei év különlegesen jól indult. Újabb szárnyalások, fejlesztések, a további (remélhetőleg fenntartható) növekedés jelei látszódtak kibontakozni. Egy rövid ideig. Az egészségügyi vészhelyzet okozta sokk túlélése után kegyetlenül rúgta rá az ingatlanpiacra az (újabb) valóságot a háború, az energiakrízis, és a féktelenül elszabaduló inflációval járó kamatemelkedés. A bölcs indiánok szerint ezek nem jelentenek túl jó körülményeket a kiszámítható és biztonságos fejlődéshez. Álomvilágba értelmetlen lenne ringatni magunkat. Nehéz lesz. Lesznek veszteségek, lesznek bedőlések, lesznek drágulások, lemondások, szűkülések, elhalasztások, kivárások, elbocsátások, de általános összeomlás, bezuhanás és vérfürdő jelei még nem sejlenek fel a horizonton. De ha eljön a pillanat, amikor felsejlik majd, akkor stabil, hatékony és mindenre kész válaszokkal felvértezve kell várni.

A feladat csupán annyi, hogy a most már konstansan változó, bizonytalan és egyre több nehézséget elénk görgető világban találjuk meg a saját, a cégünk és szakmai közösségünk/iparágunk útját. Minden helyzetben van jó stratégia, van feladat, és ki lehet jönni sikeresen és megerősödve is a válságos időszakokból. Jöjjünk ki erősebben a krízisből/válságból/recesszióból, mint ahogy beleérkeztünk! Ide nekünk 2023-at, az összes kockázatával és kihívásával!

Jó lapozgatást! Sikeres 2023-at!

