Megéri új lakást venni? Felújítani a régit vagy eladni? Merre megy a piac? - Ezekkel a kérdésekkel foglalkozott a Lakás Kiállítás

Az ingatlanvásárlás útvesztői - kockázatelemzés a vevők képviseletében

Az Emilion Advisors - "Otthont veszek" előadása során Repiczki László, pénzügyi tanácsadó az ingatlanvásárlás folyamatának egyes lépéseit ismertette: az adott ingatlan kiválasztását a banki egyeztetés követi, amennyiben szükséges hitel bevonása, majd az adásvételi szerződés, illetve az önerő kifizetést követően utalja a bank a hitelezett összeget. A banknak azonban számos kritériuma van, az adminisztrációs kötelezettségeket túl, értékbecslést is végez a bank, amely alapján meghatározzák, hogy a pénzintézet hitelezi-e az adott ingatlant. Probléma esetén - ha például az értékbecslés alacsonyabb - akkor olyan megoldások jöhetnek, mint a pótfedezet. "Ebben a folyamatban számos szereplő van, az eladó, az ügyvéd, a banki ügyintéző, az értékbecslő, a banki bíráló, majd a biztosító, akik sokszor nem kommunikálnak egymással. Ezen tudunk mi segíteni, azáltal, hogy végigvisszük a teljes folyamatot a folyósításig, sőt akár a hitel futamideje alatt is segítünk megmutatni az elérhető lehetőségeket" - mondta el Repiczki László.

Otthonteremtés A-tól Z-ig - avagy hogyan ne bukj el 20 millió Ft támogatást egy 70 milliós lakás vásárlása esetén

A Pénzügyi Mentorok szakértői 5 olyan tippet osztott meg a közönséggel, amely segítség lehet az otthonteremtésben.

1. Körültekintően válasszunk ingatlant: legyen jó az állapota, a lokációja és az eladhatóság is fontos. Például érdemes többször körüljárni a környéket, akár a szomszédokat is megismerni.

2. Aknázd ki az összes elérhető támogatást: az ismert CSOK, babaváró és egyéblehetőségeken túl van sok vakfolt, amiről nem tudnak a vásárlók, ilyen például a jelzáloghitel-elengedés a gyermekszületés esetén.

3. Menj biztosra: vagyis csak szakértőkkel szabad dolgozni, akár ügyvédről, akár hiteltanácsadóról van szó. Előfordulhat, hogy egy rosszul megírt szerződést nem fog elfogadni a bank, vagy földhivatal.

4. Tervezz a költséggel: az olyan járulékos költségekkel, mint az illeték, vagy a költözési költség, illetve akár a felújítási költségekkel - amire érdemes 20%-ot rászámolni - együtt kell megtervezni a lakásvásárlást.

5. Maradj biztonságban az otthonteremtés után is: minden költség kifizetése után is érdemes 3-6 hónapnyi kiadásnak megfelelő vésztartalékot tartani, hogy a váratlan problémákra is tudjon a háztartás reagálni.

Monor: "ahol jó élni és ahol jó befektetni"

Orosi György a Platán Residence Kft. ügyvezetője egy monori lakóprojektet mutatott be a Lakás Klubon. Elmondta, hogy az M4-es autópálya megépülése jelentősen megkönnyíti Monor elérhetőségét, Budapesttől autóval az autópályán 10 perc alatt megközelíthető, vonattal 30 perc alatt. A kisváros lakossága dinamikus nőtt az elmúlt években, ami segítette a település fejlődését is. A településen a kiadási piac nagyon erős 170-200 ezer forintos havi díjakért adják ki az új építésű lakásokat, miközben a lakások árai a budapestiek kétharmadába kerülnek. A Platán Residence projekt kapcsán Orosi György elmondta, hogy egymillió forintos négyzetméterárral értékesítik itt a lakásokat.

Lake11 Home&Park - Hogyan érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok?

Soponyai Tünde, értékesítési manager a Lake11 Home&Park kapcsán elmondta, hogy a lakások fejlesztése során a környezettudatos elemek betervezése kiemelt figyelmet kapott, ezek a későbbiekben az ottlakók számára is értéket képviselnek, akár az energiahatékonyság miatt, akár a hosszabb élettartam miatt. A XI. kerületi Lake11 lokációja is szerencsés, hiszen nemcsak közel van Budapest belvárosához, de egyszerre a zöld környezet is az ottlakók közvetlen közelében van. A projektben AA energiahatékonyságú lakások épülnek, amelynek köszönhetően alacsony rezsire számíthatnak a lakástulajdonosok, valamint talajszondás geotermikus hőszivattyús rendszer felel a fűtés és hűtésért, amely zaj-, és környezetszennyezés nélkül szolgálja ki a lakókat.

Eladó, kiadó: hatékony ingatlankommunikáció

Borbély Levente, a Real Estate Communication szakértője arról tartott előadást, hogy miként lehet a legjobban kommunikálni az eladó vagy kiadó ingatlanokról. Először is három információnak kell a tudatában lennünk: hogy mit, kinek és hol akarjuk kommunikálni. Az ingatlankommunikáció során - ha ki akarjuk adni, vagy eladni, az első pont a felkészülés, vagyis takarítsuk ki a lakást, lomtalanítsunk, tartsuk karban, és díszítsük ki. Nem mindegy, hogy milyen fotók készülnek a lakásról, igenis számítanak a képek az értékesítési időben, illetve a vételárban. Egy jó minőségű videóval a lakástól távolabb élő vásárlók, illetve akár azok is megszólíthatók, akik lehet, hogy nem is terveztek vásárlást. Az eladás során jó taktika, hogy ha van az ingatlannak egy unikális tulajdonsága, akkor azt kiemeljük a hirdetés során. A felújítandó lakások könnyebben eladhatók, ha nem bízzuk teljesen a vásárló képzeletére a végeredményt, hanem segítjük azzal, hogy előzetes látványterveket bocsátunk számára.

Hogyan tovább? - Az energiaválság, a környezettudatosság, a karbonsemleges technológiák

Kárpáti József, az ÉVOSZ-MAKÉSZ tagja, előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen anyagokból építjük az ingatlanokat, ha a karbonsemlegességnek megfelelően szeretnénk tudatosan vigyázni a következő évtizedekben a környezetünkre. Régebben az volt a szokás, hogy a közvetlen környezetben elérhető anyagokból - agyag, fa - készültek a házak. Mára, nemcsak ez a szempont, hanem az is, hogy energiahatékonyabb otthonok épüljenek. Számos olyan anyagról is beszámolt, ami újdonság az építés során, de már ismert természetes anyag, mint például a kenderrost, ami nem terheli a környezetet, mégis számos építőanyag kiváltható vele. A fenntartható erdőgazdaságból származó fa, szintén kiváló fenntartható építési alapanyag, kiváltja például a téglát. Egy másik példa a CLT, egy olyan fa vázszerkezet, ami kész lapokként segíti az építkezések gyorsítását, valamint praktikus is hiszen a nyílásoknál az áthidalókat is segít kiváltani.

Panelbeszélgetés: Merre tovább, lakáspiac?

A Lakás Klubon nemcsak előadásokat hallhattak a résztvevők, hanem egy panelbeszélgetés során is megvitatták a szakértők a hazai lakáspiac legfontosabb aktualitásait. Többek között az árakat, és azok változását, az újlakás-állomány alakulását, az energihatékonyság biztosítását.

"Érzékeljük az érdeklődés visszaesését, a piac felpörgetésére az újabb kedvezmények elindítása jelenthet megoldást, például olyan programok bevezetése mint a zöld hitel is volt. Azt látjuk, hogy főleg a kisebb új lakásokat keresik most a vevők, illetve az is tendencia, hogy több generáció keres egy projektben lakást, tehát nem egy lakásba költöznek a szülők, hanem külön lakásba, de nagyon közel a gyerekekhez. A használt és az új lakások piaca összefonódik, sokan szeretnének a Azt is látjuk, hogy mozdulna is mondta el - Soponyai Tünde, a Lake11 Home&Park értékesítési manager.

"Érdemes szétválasztani az új és a használt lakáspiacot. Az új építésű piacon megállt az árak növekedése, 6-8 év után. Tavaly az év második felében a használt piacon már egyértelmű volt az árcsökkenés. Idén első negyedévben 750 új építésű lakást adtak el Budapesten, egy évvel korábban ez még 2000 felett volt. Amíg magas az infláció, magas a kamatkörnyezet a hiteleknél, addig a lakáspiacon is kivárás lesz. Az energiaárak kapcsán érdemes azt is látni, hogy az új lakások - a szabályozások miatt leginkább - annyira korszerű technológiával épülnek, hogy jelentős energiafelhasználást, és így költségmegtakarítást jelentenek a vásárlóknak. Még a 10-20 éve épített lakóingatlanokhoz képest is sokkal energiahatékonyabbak. A szakértő arról is beszélt, hogy az újlakás-építések visszaestek, valószínűleg az idénre várt 18 ezer új lakás sem fog idén elkészülni, mindez sajnálatos, mert nincs elég új és korszerű lakás" - ismertette a helyzetet Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója

A használt lakások, kifejezetten a felújítást igénylők kapcsán Kárpáti József, az Évosz-Makész tagja, elmondta, hogy nagyon fontos a felmérés, a számítás és az ennek alapján való döntés. "Komplexen kell gondolkodni a felújítások kapcsán, érdemes például termográfiás fotókat készíteni, hogy lássák, hogy hol van a hőkiengedés, hol van a probléma. Sokan elfeledkeztek a födém szigeteléséről korábban, most a fújt szigetelésekre nagy igény van, ezzel bent tartható a meleg, illetve nyáron nem engedi be. Az új lakásfejlesztések megálltak, mert nagyon magas a kamatkörnyezet, pozitív változás viszont, hogy sokan tudatosan keresik a környezetbarát anyagokat, a magas energiahatékonyságot, amelyek sokszor a költségekben is kedvezőbbek, így az építések is tovább haladhatnak valamelyest. Már készülőben van egy bérlakásépítési program, így bízunk abban, hogy ez is fellendíti a a lakásépítések számát" - tette hozzá Kárpáti József.

Rónai Balázs, OOTT Okos Otthonok társalapítója arról számolt be, hogy az energiaválság segítette az okos rendszerek felfutását. Sok egyébként manuális módon is megoldható praktika van, amellyel csökkenthető a havi rezsiszámla, abban segítenek az okos rendszerek, hogy ezek automatikusan működjenek, vagyis például akkor is lekapcsolható legyen a fűtés, ha valaki nincs otthon és elinduláskor elfelejtette ezt megtenni. Az okos otthon rendszerekkel tapasztalataik szerint 20%-os költségcsökkenés érhető el az energiaszámlában.

