Videó: élőben jelentkeztünk a Portfolio Lakás Kiállításról!

Az ingatlanpiac átalakulásával a vásárlók is tudatosabbá, körültekintőbbé váltak, a legfontosabb döntési tényezők között pedig a lokáció és a megfelelő finanszírozási lehetőségek mellett immár az energiahatékonyság is megjelent. A Portfolio Lakás Kiállításon idén tavasszal megmutatjuk, hogy milyen irányba tartanak a lakáspiaci és lakberendezési trendek, a lakások minősége hogyan válik egyre meghatározóbbá, valamint azt is, hogyan használhatóak a hagyományos anyagok a legmodernebb okosotthonos technológiákkal kombinálva. Élő videóban jelentkeztünk az eseményről.