Durván drágulnak az irodakialakítási költségek

“2019 első negyedéve az előző évhez képest 16%-os áremelkedést hozott. A 2018-as 770 EUR/négyzetméter árhoz képest 2019-ben körülbelül 890 EUR egy átlagos iroda négyzetméterenkénti ára. Ez magában foglalja a teljes kiépítési és járulékos költséget a bérbeadó által biztosított szerkezetkész állapoton felül. Jövőre 1100-1200 EUR lehet a négyzetméterenkénti ár" - mondta Harangi László Barna CBRE Magyarország társigazgatója és projektmenedzsment vezetője.A súlyos munkaerőhiány az iparág minden területét érinti, hiszen mind a szakmunkások, mind a magasan képzett mérnökök száma is jelentősen csökkent. Ezzel szemben a megrendelések száma folyamatosan növekszik, ami megnehezíti az építkezések ütemezését.A folyamatosan növekvő építési költségek mellett az alvállalkozók és a beszállítók leterheltsége miatt az átfutási idő is folyamatosan növekszik. A szakember szerint az átlagos irodabelső kialakítása a korábbi 16 hét helyett manapság 18 hét vagy akár ennél is hosszabb idő.