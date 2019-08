Duplázódhatnak a lakásárak a következő években - Mutatjuk, hogy miért

Németvölgyi Residence 1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 29-33 41 db lakás

Az új építésű lakások a KSH statisztikáiba a használatbavételi engedély megszerzése után (beköltözhetővé válik az ingatlan), amikor kifizetik a végső számlát és a NAV rögzíti az adásvételt, kerülnek csak be, azonban a fejlesztők rendszerint már a tervezési szakaszban, az építési engedélyeket követően értékesíteni kezdik azokat, amelyeket akkor még rendre bevezető áron kezdenek el kínálni. Az építkezés előrehaladtával organikusan is (1-2 év alatt) akár 10-15 százalékkal is feljebb mehetnek az árak ( ahogy készül, és egyre kézzelfoghatóbb a projekt, úgy drágul is ), amire még extraként rájön a mostanában (elmúlt 2 év) kikerülhetetlen kivitelezési költségek brutális emelkedése, és a kivitelezési idő csúszása miatti extraköltségek, így a használatbavételi engedély megszerzésekor már egy teljesen új árszint jellemzi a piacot és az adott projektet.Egy társasház felépítése, ha minden gördülékenyen halad, akkor is legalább másfél évig tart, ami alatt fontos piaci változások mehetnek végbe. Ilyen például a lakások árának az emelkedése, ami a kivitelezési költségek emelkedéséből is adódik. A mostani, munkaerőhiánnyal terhelt piaci környezetben azonban nem ritka, hogy egy lakás felépítése az engedélyek megszerzésétől kezdve a végső átadásig 2-2,5 évig is eltartson, extrém esetekben még tovább.Ha tehát 2019 nyarán a KSH közzéteszi a 2018-ban használatbavételi engedélyt kapott és hvatalosan is értékesített lakások árait, akkor az azt jelenti, hogy olyan projektek és árak is nagy számban szerepelnek benne, amelyeket 2016-ban szerződtek és előlegeztek le az akkor még csak tervasztalon szereplő lakásokért. Nem csoda tehát, hogy 3 évvel később rendkívül alacsonynak tűnhetnek az akkori átlagos négyzetméterárak, a módszertan azonban nem teszi lehetővé a rövidebb átmenetet.

Árrobbanás jön a statisztikákban

A másik lehetőség az, hogy megnézzük az elmúlt negyedév kínálati árait, ebben az esetben azonban az a probléma, hogy nincs garancia arra, hogy az adott épület végül valóban el is készül és megkapja a használatbavételi engedélyt. Illetve érdekes kérdés, hogy valóban a kínálati árakon történik-e a végső adásvétel, főleg egy kisebb projekt, esetleg egy generálkivitelezős családi ház esetében, hiszen illetéket mindenképp fizetnünk kell a bevallott vételár után, ami pedig nem két fillér.A fenti okok miatt tehát biztosan tudjuk azt, hogy a következő évek KSH statisztikáiban az új lakások ára fel fog robbanni, a mostani 300 ezer forintos árak helyett ugyanis a megyeszékhelyeken ma már sokkal inkább 500 ezer forint feletti árakkal találkozunk, Budapesten pedig a 600-700 ezer helyett mostanra 900 ezer körüli átlagok a jellemzők. Ezek azonban csak 2020-2021-ben fognak megjelenni a statisztikákban, így, ha naprakész információkat szeretnénk, muszáj az aktuális kínálati árakra hagyatkoznunk, de mint látjuk, ennek is vannak hátrányai.A budapesti átlagárárak, az elemzésekben megjelenő, további drasztikus emelkedését ráadásul az is előrevetíti, hogy jelenleg több olyan luxustársasház is épül - Szervita téri projektek, Rózsadomb, Hegyvidék - ahol a várható négyzetméterárak, nem 1-2 milló, hanem jóval 2 millió feletti árakon realizálódnak, ami bőven átlag feletti, így szintén extrém módon felfelé húzza majd a statisztikai átlagot.