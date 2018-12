Amint ez megvalósul, Budapest belvárosa teljesen más lesz

Ágházi Gyula MRICS vezérigazgató Gránit Pólus Ágházi Gyula a Gránit Pólus csoport vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja. 2016. júliusában történt vezérigazgatói kinevezése előtt először a cégcsoport gazdasági vezérigazgató-helyettese, majd később működési... Tovább »

Amikor bejelentettem a Central Park indítását, az azt jelentette, hogy a tulajdonosok megbízták a menedzsmentet a koncepcióterv kidolgozására, ami alapján ez a városfejlesztési elképzelés megvalósulhat. Szándékosan mondtam ezt, mert ez a koncepcióterv nem egy vagy két kereskedelmi ingatlan fejlesztéséről, megvalósításáról, kivitelezéséről szól, hanem egy 9,5 hektáron megvalósuló, a városképet befolyásoló, több százezer négyzetméteres ingatlanfejlesztésről. A jó hír az, hogy a tulajdonosok támogattak bennünket abban, hogy ne különböző fázisokra, hanem a teljes fejlesztési elképzeléssel kapcsolatban tegyünk az asztalra egy olyan anyagot, amit utána le lehet bontani részekre. Ezt a munkát elvégeztük, a beépítési koncepcióterv elkészült.Valóban, a projekt, a volumene miatt több önkormányzatot is érinthet, fővárosi szintű kérdéssé is válhat, sőt a projektet övező állami infrastruktúrák esetében több tízmilliárd forintos fejlesztési költségek merülhetnek fel, és ez már kormányzati szinten is érdeklődésre tarthat számot. Amiről beszélünk, az a Nyugatiból kiinduló vágányok és a Podmaniczky utca rehabilitációja, zöldterületekkel való gazdagítása. Itt több elképzelés is megvalósulhat; elképzelhető, hogy a sínpárokat leviszik a föld alá, és a Nyugati és Déli pályaudvart alagúttal kötik össze, vagy megvalósulhat egy ún. vágányfelülépítés, amiről kormányzati szinten is volt már szó, sőt, tervek is készültek erre. Mi mindkét koncepcióhoz szervesen tudunk illeszkedni, a megvalósulással pedig egy olyan városrész jönne létre a Városliget és a Central Park között, amely kivételes módon, a belvárosban egyedüliként biztosítana többezer hektáron kulturált, jövőbe tekintő, összetett parkrendszerekre épülő zöldövezeti városképet. Ehhez a célhoz mi, mint magánbefektetők úgy járulnánk hozzá, hogy a rehabilitációs területhez fizikailag közvetlenül kapcsolódó fejlesztési telkünkön további 2 hektár, közcélra megnyitott parkot hoznánk létre.A MÁV-nak véleményem szerint csak pár éve van hátra, hogy megkezdje az infrastruktúrája elengedhetetlen rehabilitációját. Az a vágányrendszer, amelynek önmagában 150 milliárd forintot meghaladó lenne a felújítási költsége, valamint az irányítási rendszer, ami most rendelkezésre áll, éveken belül olyan szinten elavulttá válik, hogy nem lehet majd fenntarthatóan működtetni. Tudomásom szerint a MÁV tisztában van a helyzettel és korszerűsíteni akarja ezeket a rendszereket. Ezzel összhangban kellene egy kulturált, a legújabb igényeknek megfelelő környezetet kialakítani. A lehetőség óriási, nem lenne szabad elszalasztani.A SZIT-ek jellegükből adódóan már megvalósult ingatlanberuházások tulajdonlására alkalmasak. Emiatt a Central Park esetében a fejlesztés ideje alatt nem gondolkodunk SZIT-ben. A SZIT tőzsdei bevezetést jelent, azt, hogy például a Westend nyílt körben működő részvénytársasággá alakul, és a részvényeit idővel bárki megvásárolhatja a tőzsdén. Ismerve a Westend eredményességét, stabilitását, véleményem szerint ez egy vonzó befektetési forma lehet. Ezen projekten már dolgozunk egy ideje. A hatóságokkal felvettük a kapcsolatot, az utolsó szakaszban vagyunk, az első körös befektetői körrel még le kell zárnuk a tárgyalásokat, és ha a piac is úgy akarja, akkor az első negyedévben megvalósítjuk a tőzsdei bevezetést. Korábban olyan portfóliókat hoztunk létre, ahol bebizonyosodott, hogy többszöri tranzakción keresztül is mindenkinek hasznot hoz. Utóbbi egy több százmillió eurós beruházás, aminek a finanszírozására már most több bank bejelentkezett.Az ingatlanpiac most növekedési szakaszban van, nagy a likviditás, a bankok részéről pedig finanszírozási kényszer van. Kedvező a helyzet a hitelfelvevői oldalon. Visszatérve a SZIT-ekre általában; ha megvalósul a WestEnd tőzsdei bevezetése, és olyan a gazdasági környezet, akkor ez a társasági forma ideális lehetőséget biztosíthat arra, hogy a piacon már megnyitott, működő kereskedelmi ingatlanok esetében vevőként lépjen fel, és megvásárolja azokat. Hogy a Central Park SZIT lesz-e valaha, azt az idő eldönti.Az egész projekt ideális esetben egy nyolcéves program 2019-től számítva. Két fázisra osztjuk a megvalósítást; az első egy nagy fázis, ebben iroda-, kereskedelem-, lakás-, hotel- és parkolófunkció is van, illetve a közpark is ebben valósulna meg, a második rész pedig önmagában kilenc különálló fázist takar. A telekmegosztás is úgy történik, hogy minden egyes ingatlan egy fázisnak minősül a telkével együtt, ezáltal tudunk válaszolni a piac kilengéseire, a keresletre és kínálatra, a finanszírozásra; vagyis rugalmas lesz a projekt. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a fázisolás egy koncepcióra épül, egységes városépítészeti és egységes épületszerkezeti elképzelésen alapul. 2020-ban kezdjük el a kivitelezést, 2022-23 körül már itt fognak lakni, dolgozni, vásárolni, vacsorázni és a parkban sétálgatni az emberek.Nem hiszünk abban, hogy mindent látunk előre. Alaposan és óvatosan figyeljük a piacot. Elemezzük a világgazdasági, makro- és mikropiaci környezetet. Vizsgáljuk a trendeket, a kamatok, a fogyasztás, a kereslet-kínálat viszonyait. Figyelünk mások véleményére, rengeteg tanácsadóval beszélünk, figyeljük a magyar és nemzetközi piacot, egy szisztematikus, erős alapokra épített feltételrendszerre építettük a költségvetésünket. Megalapozottan tervezünk, és nem értékeljük túl a telkünk elhelyezkedését, amely a legjobb a városban ugyan, de ez önmagában nem elég a döntéshez egy ilyen volumenű projekt esetében. Nyilván változni fognak az építési árak, a finanszírozási, a kivitelezési költségek, minden változhat, de a Gránit Pólus csoport már legalább két olyan kritikus időszakon van túl, amikor meg lehetett figyelni, hogy ilyen esetben mi történik a piacon, hogyan változnak az árak és egyéb befolyásoló tényezők. Ez a tapasztalat óriási érték. Konjunktúrában könnyen elszáll minden, a kivitelezési költség is, de amikor recesszió jön, hirtelen nagyon sok lesz a munkaerő, minden olcsóbb lesz, és akinek akkor van likviditása, az nagyon jól tud haladni.