Egyszerűsödhet az életünk: fontos változások a hazai városokban

A központi szolgáltatók által nyújtott, az 1. melléklet szerinti központosított közszolgáltatások nyújtását, igénybevételét biztosító központi alapinfrastruktúra és az ahhoz kapcsolódó helyi érdekű fejlesztések összessége.

Települési Térinformatikai Platform

Települési Középület Kataszter

Települési mobilalkalmazás szolgáltatás (önkormányzati szolgáltatásokat tartalmazza)

Központi városkártya-rendszer

Közvilágítás fejlesztése

Intelligens épületüzemeltetés

Okos utca (okos gyalogátkelőhely, okos pad és járda)

Okos iskola (notebook, tablet biztosítása, okos tábla, e-számla kibocsátás)

Várostárca (gyorsabb, a csatlakozott településre szabott tájékoztatás)

Térfigyelő rendszer korszerűsítése

Intelligens kisvárosi közlekedés

A kormányzat részéről is egyre nagyobb a szerepvállalás az okos városok kialakításában, támogatásában, a legújabb kormányrendeletek között ugyanis az is szerepel, hogy a következő két évben egy okos város központi platformszolgáltatást alakítanának ki. A hivatalos meghatározás alapján ez:A központosított szolgáltatások megnevezés alatt négy online platform kidolgozása érthető, ezek mind olyan IT megoldások, amelyek az okos város projekteket támogatják:Ami lényegében egy webes térinformatikai megjelenítő és lekérdező felület, ahol többek között ingatlan-nyilvántartási alaptérkép, 3D-s városmodell és az adott település későbbi fejlesztései során előálló szenzor adatainak megjelenítésére is lesz lehetőség.Ez tartalmazza többek között az önkormányzati ingatlanok energia-menedzsmentjét és épületüzemeltetését támogató alkalmazás kidolgozását a Lechner Tudásközpont támogatásával.A helyi érdekű fejlesztések alatt pedig olyan projekteket értenek, mint:2020. július 31-től lehet csatlakozni a központi platformszolgáltatáshoz, ennek kiépítésére a kormányzat mintegy 1,45 milliárd forintot csoportosít át a költségvetésből.