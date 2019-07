Ezek most a legbrutálisabb fejlesztések Budapesten

Fővárosi projektek

A hvg.hu szúrta ki azt a projektlistát, ami tételesen felsorolja a 2010 és 2018 közötti fővárosi, állami, illetve a közösen befejezett projekteket, valamint azokat is amik még folyamatban vannak, vagy tervezés alatt állnak. A listán egyaránt szerepelnek közlekedésfejlesztési, közútfelújítási és hídépítési projektek, valamint közterek építése és magasépítések.A teljes lista ezen a linken érhető el, mi most csak legnagyobbakat gyűjtöttük össze a folyamatban lévő fejlesztések közül. Alapvetően három csoportba lehet ezeket sorolni az alapján, hogy fővárosi, állami, vagy közös projektnek számítanak.Összesen 133 folyamatban lévő projekt szerepel a fővárosi hatáskörbe tartozó fejlesztések között, ezek közül 11 olyan van, aminek az értéke meghaladja a 10 milliárd forintot. Ezek összértéke mintegy 510 milliárd forintot tesz ki és a legnagyobb arányban uniós finanszírozásból fognak megvalósulni. A legtöbb valamilyen szennyvíz, csatorna, vagy hulladékkezelési projekt, de vannak köztér felújítási és kerékpáros útfejlesztési tervek is. Sok projekt érinti a BKK-t (elektronikus jegyrendszer, járműállomány felújítása, útfelújítás, 3-as metró) és a Főtávot is (épületenergetikai felújítások, új fogyasztók hálózatra kapcsolása).

Állami projektek

48 olyan folyamatban lévő projekt szerepel a listán, ami az állam feladatai közé tartozik, ezeknek a finanszírozása is állami kötelezettséget igényel. A listában szereplő tételek közül 27 bőven meghaladja a 10 milliárd forintot, a legnagyobb 10 projekt összértéke 1680 milliárd forint. A legnagyobbak között sportkomplexumok (Puskás stadion, Testnevelési Egyetem fejlesztése, korcsolyázó központ) kórházfejlesztés és az elővárosi vasútvonalak fejlesztése van.

Közös projektek

Végül 14 olyan tétel is fent van a listán, ami közösen fővárosi és állami hatáskörben épül, a legnagyobb 330 milliárd forintos összértékű projekt a Déli pályaudvar térségén keresztül a Nyugati pályaudvarhoz vezető "vasúti összekötő alagút" megépítése 2024-ig, illetve a 2022-re tervezett Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vasúti kapcsolatának kialakítása 157 milliárd forintból. A harmadik legnagyobb projekt 113 milliárdból valósulna meg a tervek szerint, ez pedig a Népliget sportolásra hasznosított infrastruktúrájának két ütemben történő fejlesztése. A Fradiváros I. üteméhez az Atlétikai Stadion, és sportközpont tartozna, második ütemhez az Akadémia épülete és további sportpályák. A 14 közös projekt közül azok, amelyeknél az értéket is feltüntették, több mint 780 milliárd forintba kerülnek.