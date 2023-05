Napról napra szorul vissza a magyar élelmiszer: árstop, Ukrajna, infláció a ludas

Portfolio 2023. május 17. 15:00

Előtérbe kerül a hazai élelmiszer-kereskedelemben az importáru, miután a magas infláció és az árstopok miatt is elfordulnak a kereskedők a magyar beszállítóktól. Mindez azért is fájdalmas Győrffy Balázs NAK-elnök szerint, mert sok vita után az elmúlt években stabilizálódni látszott a magyar beszállítók és a kereskedelmi láncok viszonya. Az Alapvetésben, a Portfolio agráriummal és élelmiszerrel foglalkozó legújabb adásában szó esett az ukrán importnyomásról is, amelynek egyenlőtlen feltételei mellett nem tud győztesen kikerülni a magyar mezőgazdaság a mostani helyzetből.