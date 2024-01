Negyedével csökkenhet az otthoni hőveszteség, ettől az egyszerű beruházástól

Portfolio 2024. január 30. 06:55

Hogy fognak átalakulni az otthonaink a nem is olyan távoli jövőben, mitől lesznek fenntarthatóbbak a lakhelyeink, és milyen energiaforrásokat fogunk használni? Egyebek mellett ezekről a témákról beszéltünk a Portfolio Business podcast új adásában Dér Istvánnal, az E.ON lakossági szegmens menedzsment szakterület vezetőjével. A műsorban szó volt arról is, hogy a szabályozói környezet változása és a különböző támogatási programok milyen hatást gyakorolnak a fogyasztói viselkedésmintákra, és arról is beszéltünk, hogyha valaki energiahatékonyabbá tenné az ingatlanát, akkor milyen megoldásokban gondolkodhat.