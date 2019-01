Videón a Fertő-tó gigaberuházásának a látványterve

egy új vitorlás- illetve hajókikötő

500 férőhelyesre bővítenék a horgászcsónak-kikötőt

megnövelnék és korszerűsítenék a strandot

létrehoznának egy kempinget és két fogadót, összesen mintegy 400 férőhellyel

sportpályákat építenének

éttermet és több, kisebb vendéglátóhelyet alakítanának ki

felépítenének egy olyan látogatóközpontot, ahol a térség turisztikai látnivalóit mutatják be

a látogatók számára 1000 gépkocsit befogadó parkolót építenének

A Modern Városok Program keretében mintegy 30 milliárd forintból újul meg a Fertő-tó környéke, a gigaprojekt keretében új strandterületet, vizes játszóteret, szállodát, parkolót, kempinget, éttermet és kikötőt alakítanának ki a jövőben. A projekt elindítását már jó ideje tervezik, most azonban az infostart cikke némi előrelépésről számolt be, decemberben elkezdődtek a területen az előkészítési munkálatok, a fakitermelések, és a nádaratás. A mélyépítéssel járó, összetettebb munkálatok pedig 2019 májusában indulhatnak el várhatóan.Korábban már beszámoltunk róla, hogy a tervek szerint a fejlesztés két ütemben valósul meg, az I. ütem kivitelezését még a tavalyi évre ígérték. A tervek alapján létrejöhet:A tervezett II. ütemben többek között egy szálloda is felépülhet, az eredeti tervek szerint 2021-re.