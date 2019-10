Mi a megoldás EU-s forrásszűke mellett? – Ma Miskolcon kiderül

Bár a 2014-2020-as uniós fejlesztési források 100%-a felett jár már a kiírások volumene és a Magyar Fejlesztési Bank által kezelt visszatérítendő források 87%-át is lekötötték már, de a vállalkozások előtt számos más, az MFB Csoport égisze alatt elérhető finanszírozási lehetőség is nyitva áll. Részben éppen ezekről, illetve a magyar gazdaság, a forint és az ingatlanpiac kilátásairól lesz szó a Portfolio új őszi vidéki rendezvénysorozatán, amely október 30-án Miskolcra, majd november 5-én Debrecenbe, november 12-én pedig Székesfehérvárra látogat.

A Portfolio minden évben szokásos vidéki rendezvénysorozata idén kétszer is megrendezésre kerül, hiszen a tavaszi négy állomásos eseményünk után (Győr, Debrecen, Szeged, Kecskemét) a következő hetekben Miskolcra, Debrecenbe és Székesfehérvárra látogatunk. A célunk most is az, mint mindig: ezeken az ingyenes, de regisztrációköteles eseményeken színvonalas, aktuális gazdasági és pénzügyi információkkal segítsük a helyi vállalatokat a megalapozott üzleti döntéshozatalban, ezáltal versenyképességük növelésében.

Az esemény időszerűségét az adja, hogy legutóbbi elemzésünk szerint az országnak 7 évre járó EU-források több mint 100%-ára írtak már ki uniós pályázatokat, és közel 70%-át már el is osztották, illetve a Magyar Fejlesztési Bank augusztusi jelzése szerint a vállalkozások számára meghirdetett, európai uniós hitelprogramokra benyújtott és befogadott hitelkérelmek közel 87%-át tette már ki a rendelkezésre álló keretösszegnek, azaz már csak korlátozott lehetőség áll a cégek előtt. Közben a lakosságnak szóló 0%-os uniós energiahatékonysági hitel Pest megyei lábát forráskimerülés miatt fel is függesztették, így már csak az ország többi részének szóló pályázat van nyitva, igaz annál érdemben tovább lazítottak a szabályokon.

A céges visszatérítendő források között egyelőre még elérhető például a KKV Technológia Hitelprogram (GINOP-8.3.5-18), illetve a digitális termék- és szolgáltatás-fejlesztést célzó Digitális Jólét Pénzügyi Program Hitelprogram (GINOP-8.2.6-18), valamint a Vállalatok K+F+I Tevékenységének Támogatása Hitel (GINOP-8.1.1-16).

Mindez tehát afelé mutat, hogy a vállalkozások számára nyitva álló kedvezményes uniós finanszírozási lehetőségek nemsokára elfogynak, a 2021-2027-es büdzsé lehetőségei pedig még távol vannak, így sokak számára fontos kérdés a köztes időszakban elérhető források iránya és tartalma. Éppen ezeket, illetve az egészséges vállalatfinanszírozási szerkezet felé való elmozdulás lehetőségeit veszi górcső alá a három őszi rendezvényünk.

Az MFB Csoport ugyanis a saját hitelalapú forrásai mellett az új, 31 milliárd forintos tőkeági segítségének részleteit is bemutatja, amely a generációváltás súlyos problémájában, a felvásárlások finanszírozásában, további a külföldi terjeszkedésben is segíthet, valamint ismerteti a garancianyújtásban rejlő lehetőségeket. Emellett bemutatja a debreceni 10 milliárdos, illetve a székesfehérvári 5 milliárdos városi alapjának részleteit is, amelyek mind-mind rendelkezésére állnak a térségi vállalkozásoknak.

A fenti témák mellett a három őszi rendezvényünk résztvevői a magyar gazdaság, az EU-források, a forint és a régiós ingatlanpiac kilátásairól is képet kaphatnak és a panelbeszélgetésekben gyakorlatorientált tájékoztatást hallhatnak a leggyakrabban felmerülő vállalatfinanszírozási kérdésekről. Emellett BMW tesztvezetésre is lehetősége lesz az érdeklődőknek.

A három őszi rendezvényünk támogatóinknak köszönhetően most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linkeken a jobb felső sarokban található „Jelentkezés” gombra kattintva tudnak megtenni:

Miskolc, 2019. október 30. Népkerti Vigadó

Debrecen, 2019. november 5. Hotel Divinus

Székesfehérvár, 2019. november 12. BMW Rack

Címlapkép forrása: Portfolio Kelet-magyarországi Gazdasági Fórum, 2019, Debrecen