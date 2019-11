106 milliárdos EU-pénzt szán az erdőgazdálkodás támogatására a kormány

Az uniós Vidékfejlesztési Programban 12 felhívással mintegy 106 milliárd forintnyi támogatást biztosít az agrártárca az erdőgazdálkodás számára, amelyben kiemelt szerep jut az erdőtelepítéseknek – emelte ki Kis Miklós vidékfejlesztésért felelős államtitkár az agrártárca, Balatonfüred önkormányzata és a Bakonyerdő Zrt. közös szerdai faültetési akcióján.

Az államtitkár kiemelte: az ország erdősítésében a legfontosabb szerepet azok a magánerdő-gazdálkodók fogják betölteni, akik az új feltételekkel induló Vidékfejlesztési Programban telepítési támogatáshoz juthatnak. Erről az 50 milliárdos erdőgazdálkodási uniós pályázatról és a friss szabályváltozásokról egy minapi elemzésünkben részletesen írtunk:

Kis Miklós szólt arról is, hogy az agrártárca országos fásítási programjában lehetőséget kapnak az önkormányzatok, civil szervezetek, egyesületek is. Számukra a közeljövőben pályázati felhívást tesznek közzé mintegy 500 millió forintos kerettel, például utcák, közparkok fásításához – tette hozzá.

Az államtitkár beszédében hangsúlyozta, az ország környezeti állapotában meghatározó szerepe van a fáknak, erdőknek, aminek jelentősége a klímaváltozás miatt tovább nőtt. Az Agrárminisztérium ennek jegyében dolgozott ki egy fásítási programot, amelynek célja olyan ösztönző és támogató jogi környezet kialakítása, ami az önkormányzatok, magánszemélyek, magánerdő-gazdálkodók, és különböző állami szereplők együttműködésével növelni tudja az ország fával borított területeit.

Beszélt arról is, hogy a most kezdődő ültetési szezonban az állami erdőgazdaságok saját területeiken több mint 550 hektár új erdőt fognak telepíteni, ami részben már meg is kezdődött, és a vegetációs idő végéig, 2020 áprilisáig tart. Ehhez 2 millió facsemetét és közel száz tonna makkot használnak fel.

A megemelt támogatástól azt is remélik, hogy alternatívát tudnak biztosítani azoknak a gazdáknak, akik szántóföldi növény- vagy gyümölcstermesztéssel foglalkoznak és ez nem biztosít számukra kellő jövedelmet – mondta.

Terveink szerint az erdőterületek fejlesztésére és az erdőterületek életképességének javítására szolgáló beruházások hatására összességében mintegy 20 ezer hektár erdő, illetve 5 ezer hektár ipari célú fás szárú ültetvény telepítése valósul meg

– összegezte. Felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak az ültetésről szól a kampány.