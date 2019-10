Bejelentették: durván megemelték az erdőtelepítési EU-támogatások összegét

Weinhardt Attila Cikk mentése Megosztás

Már hetek óta azt ígérte a kormány, hogy durván, akár 80-130%-kal is megemelik az erdőtelepítési uniós pályázatban elérhető támogatásokat, és péntek délután valóban át is írták a pályázat szabályrendszerét. Ebből kiderült azonban az is, hogy a pályázat keretösszegét 50,32 milliárd forinton hagyták és továbbra is csak 300 nyertes projekttel számolnak, amelyek majd 25 ezer hektárral növelik az ország erdővel borítottságát. Így tehát aki belevág a telepítésbe, jóval nagyobb támogatásokra számíthat, de érdemes vigyáznia, mert ha október 31. előtt adja be a pályázatát, azt még a régi tartalmi értékelési szabályrendszer szerint értékelik. Érdemes tehát egy kicsit kivárni.