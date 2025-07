Ötvenezermilliárd landolhat Ukrajnában az uniós fegyverhitelek lehívása után

Portfolio 2025. július 31. 11:57

A közös hitelfelvételből finanszírozott fegyverkezési alapra 18 tagállam adott be pályázatot a tervezet első szakaszában. Az uniós fedezet kifejezetten kedvező visszafizetési konstrukcióval valósul meg, de sok tagállam szerint azzal is növelhető az ebből finanszírozott védelmi befektetések hatásfoka, ha azokból közvetlen Ukrajnában gyártott eszközöket vásárolnak. Az összesen 150 milliárd eurósra tervezett alapból eddig 127 milliárdra nyújtottak be igényt a nemzeti kormányok, amelyből különösen hatalmas összegeket szeretne lehívni Lengyelország és Magyarország is.