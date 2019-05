Ezermilliárdos EU-pénzek miatt jegelte a kormány a közigazgatási bírósági rendszert?

erőteljes szándék mutatkozik az EU számos (leendő) vezető döntéshozója körében arra, hogy a 2021-2027-es uniós költségvetésben a pénzek kifizetését összekössék a jogállamisági kritériumrendszernek való megfeleléssel, így a 2020-tól elindítani tervezett magyar közigazgatási rendszer - ha megállják a helyüket a kritikák - akár az összes magyarországi EU-forrás brüsszeli lehívását is veszélyeztethetné.

Az EP-választások után formálódó brüsszeli erőviszonyok láttán tehát mindezeket végiggondolva, óvatossági okokból igenis dönthetett úgy a magyar kormány, hogy az EU-pénzek magyarországi kifizetését a jövőben esetleg veszélyeztető ügyben nem halad egyelőre tovább, hanem kivár.

A 13+1 pontos gazdaságvédelmi akcióterv néhány új bejelentése mellett az is új információ volt, hogy a kormány határozatlan időre elhalasztja a közigazgatási bírósági rendszer felállítását. A döntést azzal magyarázta Gulyás, hogy az új rendszer a nemzetközi viták kereszttüzében áll és amíg ezek nem csitulnak el, addig nem halad tovább a kormány. Érdemes megjegyezni, hogy egy hónapja a jogi ügyekért felelős uniós biztos újra megerősítette azokat az aggályokat, miszerint a közigazgatási bíróságok felállítása az Európai Bizottság szerint veszélyezteti a bíróságok függetlenségét.Amint az Index emlékeztet: a kritikák visszatérő eleme volt, hogy az új bírósági rendszerre nagyobb lenne a ráhatása az igazságügyi miniszternek, és így a rendszert korábban szorgalmazó Trócsányi László uniós biztosi kinevezése sem volt teljesen biztosra vehető. A cikk azonban nem említi meg azt a motivációt, amiÉrdemes emlékeztetni rá, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője és csúcsjelöltje is folyamatosan azzal kampányolt, sőt konkrét javaslata is volt rá, hogy az EU-pénzek kifizetését össze kell kötni a jogállamisági kritériumokkal 2020 után. Bár igencsak kérdéses, hogy Weber valóban lesz-e európai bizottsági elnök, de az EP-választások alapján továbbra is egyértelműen a legnagyobb frakciója lesz a Néppártnak az új parlamentben. A jelek szerint a szocialistákkal és a liberálisokkal kell szövetkeznie a többség biztosítására és ennek a két pártnak a csúcsjelöltjei pedig szintén erőteljesen kampányoltak a fenti "árukapcsolás" érdekében. Mivel az EP-nek társjogalkotói szerepe van a 2021-2027-es uniós keretköltségvetésnél, ígyAz Európai Parlament az elmúlt hónapokbeli szektorális jogalkotással igyekezett előreszaladni, hogy "sarokba szorítsa", kész tények elé állítsa valamelyest az állam- és kormányfőket. Voltak ezzel párhuzamosan arra utaló jelek is az Európai Tanácsban, hogy a keretköltségvetés jogszabályi keretéből kivennék az "árukapcsolás" kérdését, és így nem egyhangú, hanem csak minősített többséggel kellene jóváhagyni azt, azaz például a magyar és a lengyel kormány még összefogás mellett se tudná az "árukapcsolást" blokkolni., mert a jogállamisági feltételek "kikényszerítésére" (elvileg) adott már egy másik uniós jogi keretrendszer, a 7-es cikk szerinti eljárás (amely egyelőre Magyarországgal szemben még lényegében sehova se jutott el).A közigazgatási bíróságok jegeléséről szóló mostani magyar döntést az is motiválhatta, hogy egyre több jel szerint a 2020 utáni uniós költségvetésről csak a 2020 második felében esedékes németországi soros EU-elnökség idején születik meg a végső alku, márpedig az elmúlt hónapokban több éles német figyelmeztetést is kapott a magyar kormány, amely a jövőbeli EU-pénzekre is vonatkozott.