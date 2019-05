Magyar cégek tervezik a nagy sebességű Budapest-Varsó vasútvonalat

A feladat a négy visegrádi ország összekötése egy 700-900 kilométer hosszú, végig új nyomvonalon haladó pályával, amelyen óránként legalább 250 kilométeres sebességgel kell haladniuk a vonatoknak, de kiszámolják a 300, illetve 350 kilométeres sebességhez tartozó paramétereket is.

A cél az, hogy a leendő vasútvonalon évente legalább 500 000 utast szállíthassanak.

A létesítmény négy visegrádi ország három fővárosát (Varsó, Pozsony, Budapest), illetve a csehországi Brünnt köti össze és a tervek szerint csak ezeken a helyeken állna meg a vonat

A tervezőknek speciális műtárgyakkal, egyebek mellett folyami hidakkal kell számolniuk. A leendő pálya Pozsony alatt lép át a Duna, és Ostrava térségében az Odera felett, de emellett nagy forgalmú közutak keresztezésénél, városi környezetben, nehéz domborzati viszonyok között felüljárók, hidak, alagutak létesítését is mérlegelik majd.

A vonalra nagy sebességű járműszerelvényeket kell majd beszerezni, amelyek a hagyományostól eltérőek, nagyobb teljesítményűek és kapacitásúak.

Előzmények

Itt az ideje, hogy Közép-Európa is jobban kihasználja az EBB idevonatkozó forráslehívási lehetőségét (...), de látni kell, hogy itt nem támogatásról, hanem hitelről van szó, tehát abban maradtunk, hogy a pénzügyi források tekintetében a versenyt tekintjük irányadónak

A Budapest-Varsó nagy sebességű vasút megépítéséről tavaly októberben állapodtak meg az érintett visegrádi négyek, Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország miniszterei. Akkor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rávilágított, hogy, ehhez pedig jelentősen hozzájárul majd a stratégiai fontosságú új vasúti összeköttetés. A korszerű vasútvonal ezenfelül valós konkurenciát jelent majd a légi közlekedésnek.A miniszter a projekt finanszírozására vonatkozó újságírói kérdésre akkor elmondta: a találkozón részt vettekKijelentette azt is:- mutatott rá a magyar diplomácia vezetője, aki szerint nemzetközi finanszírozási intézmények hitelajánlatait is megvizsgálják majd.Az alábbiakban a Google térképén csak a vasúti összeköttetést választottuk ki Varsó és Budapest Nyugati pályaudvar között és azt látjuk, hogyHa majd elkészül 2023 körülre a Budapest-Belgrád vasútvonal kibővítése is, akkor tehát ez az észak-déli vasúti folyosó még hosszabb lesz 166 km-rel.