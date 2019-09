Nagy István: csak 2023-ban jön új EU-pénz az agráriumba, fektessenek be addig is!

2050-re 10 milliárdan leszünk a bolygón, így számítások szerint 70%-kal több élelmiszere lesz szükség, miközben a globális termőföld volumen egyharmaddal csökken, noha a termeléshez szükséges vízfelhasználás jelentősen nőni fog.

a magyar agráriumban 60%-os fejlődési potenciális rejtőzik, így a közönségnek is üzenve rámutatott: az az agrárgazdasági befektetések kilátásai nagyon jók Magyarországon, érdemes befektetni, pénzt tenni az ágazatba.

"Klímaváltozás - változó agrárgazdasági és élelmiszerpiaci klíma" címmel tartott előadást a vándorgyűlés nyitószekcióján Nagy István és rögtön rámutatott egy gigantikus kihívásra:Ezt a helyzetet tehát nagy kihívás lesz kezelni, de ennél rövidebb távon is jelentős kihívás szavai szerint az, hogy 10 éven belül 40%-kal több fehérjére lesz szükség a világon.Az agrárminiszter szerint ezen hatalmas kihívások kezelését az agrárgazdaság egyedül nem tudja vállalni, ezért szövetségesekre van szüksége más területekről és célzott ezzel arra, hogy a közgazdász-társadalom felől is várja a szövetségeseket. A technológiai fejlődést nem kerülhetjük el és a klímaváltozás ezt meg fogja gyorsítani, ugyanígy a magyar agrárium sem kerülheti el sem a klímaváltozás következményeit, sem a technológiai fejlődést - rögzítette.Elmondása szerint, amit örvendetesnek nevezett, de közben arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon az EU-átlagnak csak az 53%-át érik el a gazdák az 1 hektárra jutó előállított jövedelem terén. Jó hírként hozzátette:Ehhez kapcsolódóan megjegyezte: az elmúlt időszakban meghirdetett uniós pályázatok közül számos esetben négyszeres volt a túljelentkezés, azaz erőteljes az agrárpiaci forrásigény, de közben

Nagy István agrárminiszter előadást tart az 57. Közgazdász-vándorgyűlésen a Nyíregyházi Egyetemen 2019. szeptember 5-én. MTI/Czeglédi Zsolt