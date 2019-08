Befejezte milliárdos kapacitásbővítő projektjét Napkoron a Gémtech Kft.

A Gémtech Kft. ezzel áramfejlesztő motorok, turbinák, valamint emelő- és anyagmozgató gépek, daruk és azok részegységeinek gyártására irányuló tevékenységét fejlesztette és új termelési kapacitást alakított ki

A fejlesztés keretében egy új könnyűszerkezetes lakatos üzemcsarnok épült meg, emellett két, többfunkciós esztergagépet, illetve egy huszonöt tonna teherbírású híddarut és egy száz tonna teherbírású darupályáját vásároltak.- olvasható közleményükben.A beruházás megvalósításáhozA beruházásnak köszönhetően a vállalat közel hetven munkahelyet tud megőrizni.A 2009-ben alakult, egyedi gépgyártással és forgácsolással, nagy méretű hídelemek, daruk, generátor és turbina alapkeretek, illetve acélszerkezetek gyártásával foglalkozó cég 2014-ben felépített egy kétezer négyzetméteres gyártócsarnokot 330 millió forintból a napkori gyártóegységben, majd a másik, Nyíregyházán lévő telephelyükön 2015-ben egy új termelésellenőrzési- és irányítási rendszert fejlesztettek ki csaknem 467 millió forintból. támogatott projektkereső adatbázis szerint a cég a GINOP-1.2.1-15 - Mikro, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázaton 499,7 millió forint forrást nyert el "A Gémtech Kft fémmegmunkálási kapacitásának bővítése" projektre, majd ennek a pályázatnak a 2016-os "kiadásakor" 2017 végén további 498,6 millió forintot kapott "Termelési kapacitásbővítő beruházás megvalósítása a GÉMTECH Kft.-nél" című projektjére.A cég egyébként 2017 végén további 500 millió forintot is elnyert a GINOP-1.2.7-17 - Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása pályázaton, illetve 2018 augusztusában további 385 millió forintot is a GINOP-2.1.2-8-1-4-16 - Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében pályázaton. Aztán 2018 decemberében kerek 100 millió forintot is elnyert a cég a GINOP-3.2.6-8-2-4-17 - Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása című pályázaton.A nyilvános cégadatok szerint a Gémtech Kft. 2018-ban 4,6 milliárd forintos nettó árbevétel mellett 863 millió forint adózott eredményt ért el. A cég árbevétele 2017-ben 3,4 milliárd forint, nyeresége pedig 503 millió forint volt.