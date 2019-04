Áldás, vagy átok lenne Magyarországnak az euró? - Üzentek a régiós vezetők

A 2004 óta csatlakozott 13 tagállam közül hétben már bevezették az eurót (2007 elején Szlovénia, 2008 elején Ciprus és Málta, 2009-ben Szlovákia, 2011-ben Észtország, 2014-ben Lettország és 2015-ben Litvánia), és néhány éven belül Bulgáriában, 5-7 éven belül Romániában, illetve Horvátországban is megtörténhet. Így tehátígy az elhangzottakat a régiós országok szemszögéből mutatjuk be, illetve visszaidézzük, hogy az euróbevezetés kérdésében a Portfolio hasábjain már lezajlott egy szakmai vita 2017 őszén, amelynek cikkei itt elérhetők. Mielőtt a régiós országok eddigi euróbevezetési tapasztalatairól elhangzottakat országonként csoportosítva bemutatjuk, érdemes egy pillantást vetni az Eurobarométer 2018. őszi felmérésének eredményeire , amely szerint(71-72%), míg a letteknél a legkisebb (42%). Ezek azért lényeges eredmények, hiszen már többéves tapasztalat birtokában válaszolt a lakosság a kérdésre.

Az eurót még nem használó többi tagállam kapcsán az euró támogatottságáról 2018. májusi Eurobarometer felmérés áll rendelkezésünkre , és amint látjuk:Érdekes viszont, hogy az euróhoz legközelebb álló Bulgáriában csupán 51%-os volt a támogatottság, noha idén nyáron lejár az az egyéves időszak, ami alatt az euró előszobájába engedéshez (ERM-II) kijelölt plusz feladatokat el kell végeznie az országnak és ha kedvező az eurózóna pénzügyminiszterek, illetve az Európai Központi Bank együttes megítélése, akkor

Ez a cikk az alábbi Portfolio-vélemény után folytatódik a második oldalon az egyes országok irányából elhangzott információkkal.

A konferencián - ahogy idehaza a szakmai viták mentén is - az a kép rajzolódott ki, hogy a régiós gazdaságok sokszínűsége, eltérő történelmi múltja és az euró eltérő társadalmi támogatottsága miatt nincs egységes recept az eurót még nem használó régiós országok számára a sikeres felzárkózáshoz, illetve a sikeres pénzcseréhez. Minden országnak tehát a maga útját járva kell kitapasztalnia, hogy mi az igazán jó neki, igaz nem árt figyelnie a többiek jó tapasztalataira. Például arra az összefüggésre, hogy az euró céldátumának megjelölése erős horgonyt jelent, ami a gazdasági-társadalmi folyamatok katalizálása miatt a nyugati felzárkózást is felgyorsíthatja, és a versenyképességet is fokozhatja, az üzleti környezet kiszámíthatóságát pedig erősítheti. Összességében tehát az alábbiak nem tekinthetők erős üzenetnek a különféle régiós (volt) gazdasági vezetők részéről, inkább megfontolandó gondolatok lehetnek egy olyan cél kapcsán (euróbevezetés), amelyet Magyarország is megjelölt az EU-csatlakozás idején, igaz időhatározó nélkül.