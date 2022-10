Versenyt hirdet a Yettel az energiaválság megoldására

A legégetőbb problémák – energiaválság, infláció és városi közlekedés – megoldására ösztönzi a tehetséges szakembereket a Yettel pénzdíjas ötlet- és megoldásversenye. A kétfordulós pályázatra október 30-ig lehet jelentkezni, minden témakör nyertese 1 millió forintot, az abszolút győztes pedig további 1,8 millió forintot vihet haza.

Európában szinte példa nélküli módon szabadultak el az energiaárak, amit tetéz az évtizedek óta nem látott, kétszámjegyű növekedést produkáló infláció, ami egyre nehezebb helyzetbe hozza a háztartásokat, és alapjaiban fenyegeti a kis- és középvállalkozások működését is. A Yettelnél úgy látják, hogy

ezekre a kihívásokra korábban sosem látott technológiai megoldások adhatnak választ, ezért ezek megtalálására és kidolgozására 5 millió forint összdíjazású hackathont hirdettek meg,

hogy ösztönözzék Magyarország legtehetségesebb szakembereit.

A digitalizáció minden iparágat és területet elér, és ez lehetővé teszi eddig függetlenül működő képességek kapcsolódását, szinergiáit, ami reményeink szerint megoldást hozhat az égető energiaproblémák kezelésére vagy enyhítésére, mobilszolgáltatóként megvan bennünk az erő, hogy tegyünk ezért” – mondta a Portfolio-nak Mohamed ElSayad, a Yettel kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

Az NMHH legfrissebb mobilpiaci jelentése szerint a Yettel Magyarországon piacvezető az aktív M2M, azaz gépek közötti kommunikációt lehetővé tévő SIM kártyák számában, és az e téren szerzett tapasztalataikat most igény szerint, a „Hack it your way” néven meghirdetett verseny keretében, elérhetővé teszik.

„Alapvetően technológiai szempontból biztosítjuk a kapcsolódás lehetőségét, de a verseny és a versenyt követő üzleti partnertalálkozó révén szeretnénk az emberi kapcsolódásoknak, egymásra találásnak is lehetőséget adni, úgy a Yettel szakembereivel, a mentorokkal, a hackathonra jelentkező újító szándékú és képességű elmékkel, ahogy a versenyt követő találkozón résztvevő üzleti partnerekkel” – tette hozzá Mohamed ElSayad, aki arról is beszélt, hogy elkötelezettek amellett, hogy összekapcsolják és digitalizálják a helyi vállalkozásokat, támogassák ebben a helyben működő vállalatokat, miközben az új generáció ötleteire is nyitottak, hogy innovatív megoldások születhessenek.

A Hack it your way programozó szakembereket, fejlesztőcsapatokat és startupokat szeretne megszólítani, hogy a kétfordulós pályázaton olyan megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek keretében

okoseszközökkel csökkentését a háztartások kiadásait

elősegítsék a kis- és középvállalkozások hatékonyabb működését

környezetbarát és energiahatékonyabb alapokra helyezzék a városi közlekedést

Az elképzelések szerint az 5 millió forint összdíjazású verseny nyerteseinek legígéretesebb ötletei lokális szinten is hozzájárulhatnak a válság kezeléséhez.

Kiválasztottunk három területet, ahol leginkább érezhetőek lesznek a kialakulóban lévő válság hatásai és most felhívást teszünk közzé az ország – és akár a régió – innovatív szakembereinek.

Az új ötletek megvalósításához mi a kiváló mobilhálózatunkat és az abban rejlő lehetőségeket nyújtjuk, és célunk, hogy a legújabb technológiák felhasználásával másokkal együtt segítsünk ezen problémák kezelésében. A háztartások kiadásainak csökkentése, a magyar vállalkozások megmentése és a fenntartható közlekedés biztosítása elemi érdeke mindannyiunknak, ezért is választottuk kihívásnak ezeket a témákat” – mondta a cég kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.

A versenyre október 30-ig lehet regisztrálni a Yettel oldalán és egyben benyújtani az első körös ötleteket. A Yettel által delegált zsűri az első, online forduló továbbjutóit, témakörönként 4 csapatot, november 8-ig hirdeti ki.

Ezt követően jön, november 9-10-én, a 24 órás maratoni ötletfejlesztés és programozás, aminek zárásaként mutathatják be kidolgozott megoldásaikat a versenyzők, és a zsűri kihirdeti a végső nyerteseket. Minden témakör nyertese 1 millió forintot, az abszolút győztes pedig további 1,8 millió forintot vihet haza, a közönségdíjas megoldás jutalma 200 000 forint.

A rendezvény összekapcsolódik a Yettel éves üzleti találkozójával, ahol a döntős csapatok és a hazai vállalkozások, vállalatok vezetői megvitathatják a technológia jelenlegi és jövőbeli trendjeit, teret adva az ötleteknek a potenciális növekedéshez. A nemzetközi szinten is kivitelezhető és releváns megoldásokat cégcsoport szinten, más országokban is népszerűsítik.

