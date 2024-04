Dübörögnek a zöld beruházások - Jön a Sustainable Tech konferencia!

A Portfolio tavaszi fenntarthatósági konferenciáján a konkrét megoldások, zöld gyakorlatok, technológiák lesznek a fókuszban. A Sustainable Tech 2024 nemcsak az idei év első féléves szakmai találkozójaként szolgál a zöld megoldásokért elhivatott cégek vezetőinek, képviselőinek, fenntarthatósági szakértőknek, hanem célja, hogy a kiválasztott témák színpadra hozásával - úgymint fejlesztési, technológiai irányok a nagyvállalatoknál, finanszírozás és befektetés, megújuló energiák, AI és a digitalizáció, körforgásos gazdaság, épületek és az építőipar szén-dioxid mentesítése - megalapozza a közös gondolkodást, gyorsítsa az előrelépéseket.

Sustainable Tech 2024 Sustainable Tech konferencia - Részletes program és regisztráció a linken.

Miről lesz szó?

Az uniós célokról és irányokról az Európai Bizottságtól online becsatlakozó kezdőelőadónk, Rosalinde Van Der Vlies (Director, DG Research & Innovation, Clean Planet European Commission) tart beszámolót, akit a színpadon Dr. Petri Bernadett, a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI) ügyvezető igazgatója követ, és előadásában többek között az EU közvetlen finanszírozási lehetőségeiről számol majd be.

A "Nagyvállalatok iránymutatása - Milyen technológiákra jöhet az All-in?" című beszélgetésben a különböző iparágak vállalatainak fejlesztési irányaival foglalkozunk, a pro és kontrákat keressük az egyes jövőbiztosnak titulált technológiák kapcsán. Feltérképezzük a legizgalmasabb innovációkat a legjobb tudásunk szerint. Részt vesz a beszélgetésben:

Zöld beruházások finanszírozása, digitalizáció és az AI

A green tech-be áramló források, támogatások, befektetések nem csak az új piacok kialakulását irányozzák elő, de meghatározzák a zöld átállás gyorsaságát. Milyen piaci lehetősége van most a legígéretesebb megoldásoknak? Honnan lehet finanszírozáshoz jutni? Mit keresnek a befektetők? - erről beszélget majd többek között Gyura Gábor (Fenntartható pénzügyi tanácsadó, ENSZ Környezetvédelmi Program), Hejja Róbert (Investment Partner, OXO Holdings), Miklós Rozália (Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI), Soltész Attila (ügyvezető, 4S-2000 Kft., elnök, Informatika a Társadalomért Egyesület), Zsámba Judit (projektmenedzser, Magyar Fejlesztésösztönző Iroda) a kerekasztal alaphangját pedig a finanszírozásokhoz szükséges ESG-szempontok adják meg, Wieder Gergő, a KPMG igazgatójának előadásában.

De nemcsak a pénzről, a forrásszerzésről lesz szó! A green tech, az AI, és a digitalizáció a jelenünk legizgalmasabb jelenségei, a fejlődésük olyan ütemet diktál, hogy szinte napról napra egy eddig ismeretlen funkcióval, eszközzel, szolgáltatással találkozhatunk. Az egyetlen kérdés, hogy miként lehet az eszközök végtelen tárházát valami igazán hatékonyra, értelmesre és jövőbiztosra használni? A mesterséges intelligencia és a fenntarthatóság kapcsolatáról tart előadást Georgiu Achilles innováció menedzsment szakértő, valamint a zöld szoftverről Dömötör Tibor, a Mikrum informatikai vezetője.

Clean energy - Napenergia, és mi van még?

A napenergia már erős támogatottságot kap Magyarországon, de a kinyílt az ajtó más alternatívák előtt is. A szélenergia hazánkban középtávon óriási potenciált rejt, napenergiával kiegészítve pedig egy nagyarányú tiszta energiából álló mix kialakulását hozhatja el. A geotermiában rejlő potenciál kihasználása előtt bizonyos kockázatokat még kezelni kell, míg a zöld hidrogén esetében most kezdődik az éles tapasztalatok megszerzése.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 11. A Mol új dobása: átadták a régió legnagyobb kapacitású zöld hidrogén üzemét

De vajon mi a következő lépés, milyen rendszerintegrációs kihívásokkal kell még megküzdeni?

Milyen lesz a zöld hidrogén jövője, az alkalmazási területek és a fejlődési pálya?

A geotermia a következő nagy dobásunk?

Ezekről is előadnak, beszélgetnek a meghívott szakértőink.

Körforgásos gazdaság, CO2-csökkentés az építőiparban, és épületfelújítási támogatás

A körforgásosság alkalmazása, az anyagtechnológiai újítások, a hulladékkezelés, a CO2-csökkentés, valamint amegfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő iparág független fókuszpontok. Mindenkit, és minden folyamatot érint. Hogyan érhető el a felhasznált anyagok körforgásban tartása? Miként lehet még egy utolsó bőrt lehúzni a hulladéknak titulált termékekről? Mivel csökkenthető az építőipar szén-dioxid kibocsátása? És az egyik legaktuálisabb lakáspiaci téma: mit remélünk a bejelentett energetikai lakásfelújítási támogatástól?

Erről beszélget majd a konferencián:

Kiss Gábor, ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező, IFK, alelnök

Green Ideas & Future Businesses - Let's Meet

Idén, első alkalommal a konferencia egy kisebb expónak ad helyet, ahol ahol a zöld innovációké a főszerep. A résztvevők megismerkedhetnek, beszélgethetnek, kérdezhetnek a kiállított zöld megoldásokról.

Címlapkép forrása: Getty Images