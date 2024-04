Beindult a forint a GDP-adatra

Amint tegnap este felhívtuk rá a figyelmet, kéthetes csúcsra erősödött a forint és elkezdte tesztelni az alább berajzolt emelkedő trendvonalat, amely 391,2 körül húzódik, és amely egyelőre visszatartja a forintot a további erősödéstől. Ha letörik a vonal, akkor további forinterősödés jöhet első körben a 388,5 körüli erős támasz zónáig.

Egyelőre a várt feletti GDP-adat hatására első reakcióként inkább gyengült a forint: a jegyzések pillanatokra 392 közelébe ugrottak, majd visszasüllyedtek 391,3 körülig.

A forint a dollárral szemben tegnap este 364 közelében kéthetes csúcsra ért, azóta a dollár is erősödött kicsit, így a jegyzések ma reggelre 366 fölé lendültek.

A vártnál kedvezőbb francia GDP-adat, és német kiskereskedelmi forgalmi adat után délelőtt számos más fontos makroadat is érkezik, például az eurózóna inflációs adat, majd holnap az európai munkaszüneti nap mellett számos fontos amerikai adat érkezik (pl. ADP foglalkoztatottsági adat, Fed-döntés), így a forintra továbbra is érdemes lesz figyelni, mert a devizapiac holnap is működni fog.

