AI, innováció és digitalizáció a bankszektorban - Jön a Financial IT 2024!

A bankszektor digitális transzformációjával kiemelten foglalkozó konferenciánkat már 12. alkalommal rendezzük meg 2024-ben, ahol a banki felsővezetők, IT-döntéshozók, a top tanácsadók, fintech guruk és startupperek, illetve a legfontosabb banki IT-beszállítók vitatják meg a legforróbb banki IT-trendeket. A nagy múltú konferencián nem csupán a technológiai újdonságokkal, hanem a banki digitalizáció üzleti aspektusaival is részletesen foglalkozunk, azaz a banki IT-költésektől kezdve a hatékonyságnövelésen keresztül a mesterséges intelligenciáig minden forró témáról szó lesz a rendezvényen.

Kiemelt témák

A mesterséges intelligencia betört a bankokba – Use case-ek és legjobb gyakorlatok

Digitális állam és digitális bankolás – Hogyan lesz ebből 15 perces jelzáloghitel-igénylés?

Fintech támadók vs. bankok – Új szintre emelkedett a az inkumbensek és a neobankok harca

Csalások és kiberbiztonság a bankoknál – Egyre durvább módszerekkel támadnak a hackerek, mit lehet tenni? Hogyan változnak a szabályok?

PSD3, AFR 2.0, NIS2, MiCA, AI Act - Nemzetközi és hazai szabályok írják át a bankolást, hogyan és mire kell felkészülni

Payment trendek és innovációk – Merre halad a készpénzmentes világ?

Előadóink lesznek:

Csányi Péter OTP Bank, vezérigazgató-helyettes Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2 Tovább … Tovább Csányi Péter közgazdász, vállalatirányítási és pénzügyi szakértő. 2016 augusztusa óta ügyvezető igazgatóként vezette az OTP Bank digitális értékesítésért és fejlesztésért felelős igazgatóságát. 2

Vinnai Balázs MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz Tovább … Tovább Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz

Nyíri József Finshape, társ-vezérigazgató József 15 éves tapasztalattal rendelkezik fintech cégek innovatív fejlesztéseinek és növekedési stratégiáinak megalkotása és működtetése terén. Karrierjét az IND nevű, digitális banki fejlesztéseket s Tovább … Tovább József 15 éves tapasztalattal rendelkezik fintech cégek innovatív fejlesztéseinek és növekedési stratégiáinak megalkotása és működtetése terén. Karrierjét az IND nevű, digitális banki fejlesztéseket s

Bartha Lajos Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató 1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva Tovább … Tovább 1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva

Jagusztin László Alerant, technológiai vezető Jagusztin László informatikai diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, melyet kiegészített egy IT Management mester diplomával a Corvinus Egyetemen. 30+ év szakmai tapasztalattal rendelkezik Magyaro Tovább … Tovább Jagusztin László informatikai diplomáját a Debreceni Egyetemen szerezte, melyet kiegészített egy IT Management mester diplomával a Corvinus Egyetemen. 30+ év szakmai tapasztalattal rendelkezik Magyaro

Luspay Miklós Magyar Nemzeti Bank, igazgató Az MNB-ben a Pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságot vezeti, fő feladatkörébe tartozik a hazai elektronikus pénzforgalmi infrastruktúra fejlesztése, az MNB pénzforgalmi straté-giájának Tovább … Tovább Az MNB-ben a Pénzügyi infrastruktúrák és pénzforgalom igazgatóságot vezeti, fő feladatkörébe tartozik a hazai elektronikus pénzforgalmi infrastruktúra fejlesztése, az MNB pénzforgalmi straté-giájának

Bógyi Attila OTP Jelzálogbank, vezető jogtanácsos Tovább … Tovább

Kanti Péter Dorsum, Head of Digital Assets and Blockchain Tovább … Tovább

I/A szekció: Digitális bankolás, fintech verseny és AI a bankokban

A fintechek és a bankok közötti UX különbségek elolvadni látszanak, egyre komplexebb termékek kerülnek a digitális csatornákra, és egyre kevesebb stresszel jár a mindennapi elektronikus bankolás. De a digitális transzformáció messze nem ért véget: a legacy rendszerek kiváltása, a digitális folyamatok összefésülése, a genAI robbanés újabbnál újabb kihívásokat hoz a szektornak. Merre tart most a bankok digitális fejlődése? Erről lesz szó a szekcióban.

II/A szekció: Generatív AI és Blockchain a bankszektorban

Berobbant a generatív AI a vállalati világba, a hype ciklus ugyan talán már lefordult csúcsáról, ám itt kezdődik az igazi munka: valós use case-eket kell keresni, tesztelni, bevezetni. Mire volt eddig jó az AI, a machine learning a bankoknál, és mire lesz jó a generatív AI? A MiCA szabályozással a blokklánc technológia is megérkezhet a bankokhoz, a szektor előtt is új lehetőség nyélhatnak meg ezáltal.

II/B szekció: Innováció és digitális transzformáció a bankszektorban

A szekcióban a pénzintézeti front-endeken zajló fejlesztések lesznek a fókuszban: melyek azok a területek, ahol a bankok, biztosítók már utolérték a fintech/insurtech kihívókat, hol vannak még faladatok? Mekkora előnyt jelentenek ma a pénzintézeti versenyben a digitális ügyféloldali megoldások, a kiváló UX? Milyen ügyféloldali innovációkkal és technológiákkal kísérleteznek a pénzintézetek, milyen trendeket látni a területen? A mobile first trend minden szektorba, minden ügyfélszegmenshez elért, vagy azért még sokáig szükség lesz a hagyományos csatornákra, a weblapokra, a call centerekre, értékesítőkre, ügyintézőkre és a fiókokra? Hogyan kapcsolódik mindehhez a DevOps trend és miről szól a Platform Engineering?

III/A szekció: Payment trendek Magyarországon

Miközben a digitális fizetések, élen a mobilfizetéssel, továbbra is nagy lendülettel terjednek a hazai banki ügyfelek körében, a rémisztően felfutó csalási esetszámok - remélhetőleg - elkezdtek visszaszorulni. A szektor előtt a csalási trendek megtörésén túl idén fontos kihívás áll: szeptembertől jöhetnek az AFR 2.0 keretében az új adatbeviteli módozatok, a QR-kódos, az érintéses (NFC-s) és a deep linkes fizetés, ami újabb fizetési innovációknak nyithat teret. Emellett ma már minden banknál fogadhatók a fizetési kérelmek, ami felfutást hozhat a ráépülő szolgáltatásoknál, és a PSD3 is itt van már a láthatáron. A legfontosabb hazai payment trendekről lesz szó a szekcióban.

IV/A szekció: Szabályozási változások és compliance

A rendkívüli módon szabályozott bankszektor digitális fejlesztéseit alapvetően befolyásolják a szabályozási változások, amelyekből idén is bőven kijut a szektornak. Ilyen az EU AI ACT, amely a mesterséges intelligencia alkalmazását szabályozza, az MNB fraud-ajánlása, a Digitális Állampolgárság Program, mely új lehetőségeket, de feladatokat is jelent a bankszektornak. Jön az új uniós hálózati és információbiztonsági irányelv, a NIS2 direktíva is, illetve szintén fontos változás lesz, hogy a GIRO az elektronikus pénzforgalom biztonságának növelése érdekében Központi Visszaélésszűrő Rendszert (KVR) alakít ki.

Címlapkép forrása: Getty Images