Új nagybank született Magyarországon, ötből egy bankszámlát már nála nyitnak a magyarok

A bankszektor nemcsak alkalmazkodik a környezeti kihívásokhoz, hanem a lehetőségeihez mérten még alakítja is azokat, az erős versenyhelyzet pedig magas ügyfélélményt biztosító megoldásokra ösztönzi a szereplőket – mondja Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, akit a bank keddi közgyűlésének a döntéseiről, a hitelpiac kilátásairól, a társaság innovációiról és további növekedési terveiről is kérdeztünk.

Portfolio: Lezajlott a Gránit Bank évi rendes közgyűlése. Milyen eredményszámokat hagytak jóvá a tulajdonosok, és mennyi osztalékot fizetnek ki nekik?

Hegedüs Éva: Kiemelkedő eredményekkel, a szektor átlagot meghaladó üzleti növekedéssel, magas profitrátával, kiváló hatékonysági mutatókkal, rengeteg bevezetett innovációval zárta az elmúlt évet a Gránit Bank. A közgyűlés több mint 19 milliárd forintos egyedi és

21,6 milliárd forintos konszolidált adózott eredménnyel fogadta el a 2023-as üzleti jelentést. A korábbi évekhez hasonlóan idén sem került sor osztalékfizetésre,

mert a részvényesek idén is visszaforgatták a megtermelt profitot. Ezt ésszerű döntésnek tartom, hiszen a bank 28,8%-os tőkearányos nyeresége 2023-ban kiemelkedő hozamot biztosít, amelynek mértéke nemcsak meghaladta a bankszektor átlagát - hasonlóan a korábbi évekhez -, de a legmagasabb is volt a versenytársakhoz képest. A tervezetthez képest magasabb eredmény köszönhető az erőteljes üzleti aktivitásnak, amelyben meghatározó szerepe volt a Baross Gábor és a Széchenyi kártya programoknak, a bevezetett innovációinknak, az üzleti modellből következő rendkívül alacsony költségszintnek, a magas kamatkörnyezetnek, a Gránit Alapkezelő és az Equilor eredményes működésének. A profitabilitás mellett ki szeretném emelni a bank hatékonyságát jelző pénzügyi mutatókat: a Gránit Bank költség/bevétel mutatójának értéke 34,5 %, külön adók nélkül, ami közel 10 %-kal jobb a szektor 43,9%-os értékénél, a bank mérlegfőösszeg-arányos költség szintje 1,1 %, amely fele a szektor (2,2 %) átlagának. A Gránit Bank az innovációkban, az ügyfél kiszolgálásban élen kíván járni, de a hitelezésben és a likviditás menedzsmentben továbbra is a konzervatívizmusban hiszünk. Ennek megfelelően a hitelportfólió minősége kiváló, az NPL 0,02 %, a szektor átlaga (2,9 %) alatti, a hitel/betét arány 53,3 % volt, szemben a szektor 81,2 %-os értékével. A közgyűlés még egy fontos kérdésről döntött, megerősítette a bank igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak mandátumát, amely az MNB hozzájárulása esetén válik hatályossá.

Mi a véleménye arról, hogy a bank külföldi tulajdonú versenytársai viszont a nagy arányú osztalékkifizetést választották?

Egyrészt információim szerint, ez nem minden bankra igaz, másrészt minden bank tulajdonosi körének szuverén döntése az, hogy hogyan egyezteti össze saját üzleti céljaival az osztalékfizetés mértékét. A Gránit Bank valamennyi részvényese - beleértve a fő tulajdonos BDPST Groupot is - a hosszú távú üzleti stratégiát szem előtt tartva azt a döntést hozta, hogy a bank további fejlődésének érdekében idén is visszaforgatják a profitot.

Az elemzők szerint fiskális kiigazításra lesz szükség a júniusi választások után. Mennyire tart attól, hogy ez negatívan fog hatni nemcsak ügyfeleikre, de az adóterheken keresztül közvetlenül a bankok működésére is?

A makro mutatókban azt látjuk, hogy az ügyfelek még óvatosak, a Gránit Bank első negyedéves eredményei azonban már biztatóak és jobbak a tervezetthez képest. A Gránit Bankban a vállalati hitelfolyósítás a piac stagnálása ellenére is növekedni tudott, a lakossági szegmensben pedig jelentősen bővült az új ügyfelek száma, és mind a mortgage, mind a babaváró hitelek növekedési üteme magasabb, mint a bankszektor átlagáé. Nem könnyű megjósolni, hogy mi lesz júniusban, de az elmúlt időszakban azt tapasztaltuk, hogy a Kormány tudja és figyelembe veszi: a bankszektor és a gazdaság kéz a kézben jár, ami azt is jelenti, hogy a gazdaság növekedéséhez hitelre van szükség, ezért nem is gondolok arra, hogy az ügyfeleket bármilyen intézkedés negatívan érintené. A bankadóval kapcsolatban annyi megjegyzésem van, hogy azt felelős szereplőként, minden bank megfizeti, beleértve a különadókat is, és

azt várom, hogy a kormányzati ígéretnek megfelelően jövőre kivezetik az extraprofitadót.

A jövedelmezőség szempontjából 2023 aranyév volt a bankok számára Magyarországon, a jegybanktól származó kamatbevételek csökkenése viszont kijózaníthatja a piacot. Felkészültnek látja erre a szektort?

A bankok bevételének jelentős része a hitelezésből keletkezik, ez a core businessünk és ha ezt a tevékenységet nem végezhetjük hosszú távon fenntartható módon, az nem igazán kedvező számunkra, még akkor sem, ha a magas kamatkörnyezet rövid távon magasabb betéti kamatbevételt jelent. A múlt évi hitelezési aktivitás elsősorban a Baross Gábor Hitelprogramnak, a Széchenyi Kártya Programnak, az állami lakástámogatásoknak, a babaváró konstrukciónak illetve a devizahiteleknek köszönhető, ez utóbbi csak a devizabevétellel rendelkező vállalkozások számára érhető el. Véleményem szerint a globális feszültségek enyhülésével, a kamatok mérséklődésével fokozatosan bővülhet a vállalati hitelkereslet, ami a lakossági hitelek vonatkozásában már be is következett. Harari mondása a bankszektorra is igaz,

azért a homo sapiens uralja a világot, mert ez a faj tud a legjobban alkalmazkodni a környezeti kihívásokhoz

Azt gondolom, hogy a bankszektor nem csak alkalmazkodik a környezeti kihívásokhoz, hanem a lehetőségeihez mérten még alakítja is azokat, az erős versenyhelyzet pedig egy kényelmesebb és magasabb ügyfélélményt biztosító megoldásokra ösztönzi a szereplőket.

Tavaly nagyon lelassult a hitelezés Magyarországon, 5% alatt maradt a lakossági és a vállalati hitelállomány bővülése is. A Gránit Bank mennyire tudott elszakadni felelfelé a piaci trendektől?

Minden tekintetben sikerült felülmúlnunk a bankszektor átlagos növekedését, 2023-ban a lakossági hitelek 22 százalékkal bővültek a Gránit Banknál, míg szektorszinten az ütem ennek tizede (2,3%) volt, a vállalati hitelezés – beleértve a növekedési kötvényprogramot is - pedig 6,7 százalékkal bővült nálunk, ami ugyancsak meghaladta a hitelintézeti rendszerben mért 5,1 százalékos bővülést.

Közelít a bank növekedése ahhoz a szakaszhoz, amikor már érett fázisról beszélhetünk?

A Gránit Bank a múlt évben elért

több mint 1200 milliárd forintos mérlegfőösszeggel a jegybank terminológiája szerint nagybankká vált.

Az átlagos növekedési ütem az elmúlt 14 évben rendre meghaladta a bankszektor átlagát. Jelenleg a növekedés tekintetében nem látunk korlátot, azt tapasztaljuk, hogy a digitális értékesítési csatornák iránti kereslet töretlen, és a gyors döntéshozatal, valamint a személyre szabott kiszolgálási modell is inspirálja a növekedést. Nem zárható ki, hogy a jövőben a növekedési ütem majd fokozatosan mérséklődik, de a hosszú távú üzleti tervben azzal kalkulálunk, hogy a piaci átlagnál továbbra is gyorsabban növekszik a Gránit Bank. Az idei első négyhavi adatok szerint a bank mérlegfőösszege április végére megközelíti az 1400 milliárd forintot, az adózás előtti eredmény meghaladta az 6,5 milliárd forintot, az újonnan nyitott lakossági bankszámlák száma pedig meghaladta a 29 000-t. A vállalati hitelállomány 2,1 %-kal növekedett a múlt év decemberéhez képest 2024. első három hónapjában, míg a bankszektorban ez a mutató 0,2 %-os csökkenést jelez. A vállalati betétállományunk 7,2%-kal emelkedett az első negyedévben, a versenytársak estében ez az adat 1,6%. A lakossági betétek az első negyedévben közel 15%-kal bővültek, szemben a szektor mintegy 4 %-os növekedésével. A lakossági mortgage hitelek esetében is jelentős növekedési ütem különbség tapasztalható a Gránit Bank javára: 6,6% szemben a hitelintézeti szektor 1,8%-val.

A Gránit Bank egyre inkább egy univerzális nagybankká kezdi kinőni magát. Nem gondolja, hogy ideje lenne fiókhálózatot építeni, enélkül ugyanis el fog érni egy természetes korlátot a növekedése?

Tavaly, az MNB új lakossági bankszámla statisztikáját alapul véve, a Gránit Bankban nyitották az új lakossági számlák több, mint 18 %-át, amelyhez nyilván hozzájárult az, hogy az ügyfél a szelfis számlanyitás keretében öt percen belül számlát tud nyitni a banknál. Évtizedek óta ahhoz szoktak hozzá az emberek, hogy bankfiókba kell menniük a pénzügyek intézéséhez, de mára egyre nő azon ügyfelek aránya, akik preferálják a digitális kiszolgálást. Alig van olyan szolgáltatásunk, amelyért személyesen kellene bejönnie az ügyfélnek és ezek is csak olyanok, amelyeket jogszabályi kötelezettség ír elő. Azt remélem, hogy a digitalizáció elmélyítésével, a pénzügyi tudatosság erősödésével, a digitális állampolgársági program megvalósulásával, a hitelezéséhez szükséges állami adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításával rövidesen elérhető lesz, hogy az ügyfél személyesen, akár VideóBankon keresztül kössön például jelzáloghitel szerződést, anélkül, hogy bankfiókba kellene mennie. A pandémia komoly lökést adott a digitalizációnak, amelynek eredményeképpen olcsóbban, egyszerűbben és gyorsabban bankolunk ma, mint néhány éve. Ha képesek vagyunk arra, hogy egyszerűsítsük a mindennapi bankolást, azzal a kényelmes kiszolgálás mellett növeljük az ügyfelek bizalmát is, hiszen lehetővé tesszük számukra, hogy önállóan, szükség esetén persze tanácsadó támogatásával intézzék pénzügyeiket, ily módon a személyes kiszolgálás az online térben is folytatódhat, például VideóBankon keresztül. A kérdésére is válaszolva, jelenleg nem látunk olyan ügyfélszükségletet, ami indokolná a fióknyitást.

A szektorátlagot meghaladó növekedés mennyiben köszönhető a bank innovációinak?

Egyértelmű igennel válaszolok. Néhány éve minden hónapban új innovációkat vezetünk be, amelyek közül most csak kettőre szeretnék utalni. Az Azonnali Fizetési Rendszerre alapuló fejlesztésünk egyik új megoldása a FairPay fizetési rendszer, amely jelenleg öt egyetemen már működik és országos szintű szolgáltató vállalatok szerződtek a bevezetésére. A FairPay fizetési rendszer rendkívül kedvező tranzakciós költséget és azonnali jóváírást jelent az online fizetéseket fogadó cégek számára. Másik jelentős innovációnk - amire rendkívül büszkék vagyunk - az applikáción belüli azonnali, középárfolyamon történő devizaváltás, amit független elemzők szerint is a legkedvezőbb árfolyamon végzünk a piacon, és aminek nagy szerepe volt abban, hogy 28 ezer lakossági számlát nyitottak tavaly a Gránit Bankban.

A babaváró hitelen és a folyószámlahitelen kívül nem kínálnak más fogyasztási hitelt. Ez meg fog változni rövid időn belül?

A bank növekedésének egyik garanciája a fókuszok megtartása. Mindig gondos mérlegelés után döntünk új szolgáltatások elindításáról. Az idei év elsősorban a befektetési szolgáltatásaink megújításáról szól, emellett megjelenünk a hitelkártya piacon és folytatjuk a digitalizációt is. Középtávú terveinkben szerepel, hogy olyan dobozos termékekkel lépjünk a piacra, amelyek digitális platformokon keresztül, az állami adatbázisok elérésének fejlődésével és a digitális állampolgárság elterjedésével lehetővé teszik az 5 percen belüli hiteldöntést is, mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek számára. Digitális ügyfélfiókunk már most lehetőséget ad a jelzáloghitelek és a babaváró hitelek esetében – valid adatok megléte esetén – a gyors hiteldöntésre, és ezen az úton haladunk tovább. Valljuk, hogy az ügyfelek számára nem feltétlenül az ügynökök közbeiktatásával kell leegyszerűsíteni a hitelfelvételt, hanem a banki folyamatok racionalizálásával. Ezen törekvésünk érvényesül abban is, hogy transzparensen árazunk: nincsenek egyedi alkuk, de a piacon a legjobb három ajánlat egyikét nyújtjuk a kalkulátorokban, amelyen keresztül például a jelzáloghiteles ügyfeleink többségét szerezzük.

Hol tart a Diófa Alapkezelő és az Equilor brókercég integrációja a bankcsoportba, amelyekben többségi részesedést szereztek?

Mindkét társaságot rendkívül jól működő, értékteremtő cégnek tartjuk, ezért is szereztünk többséget.

Azonosítottuk azokat a területeket, amelyeken összehangoljuk a működésünket.

Ennek alapján a mobilbankunkban a Gránit Alapkezelő befektetési jegyei is elérhetők lesznek, és egy olyan digitális platformot kívánunk létrehozni, amely a napi bankolás mellett a befektetési szolgáltatásokat is elérhetővé teszi. Ugyanez a célunk a kereskedési szolgáltatásokkal is, de hogy ez miként valósul majd meg, arról most még korai beszélni. Az értékajánlatunknak most is lesznek olyan elemei, amelyek egyedülállók lesznek a bankszektorban.

A Wáberer Hungária Biztosító nemrég felvette a Gránit Biztosító nevet, anélkül, hogy tulajdont szereztek volna benne. Mik a konkrét céljaik ezzel az együttműködéssel? Kialakulhat-e a digitális térben is egy hazai tulajdonú bankbiztosítói modell?

Olyan stratégiai megállapodásról van szó, amelyen mindkét fél nyerhet. A biztosító termékei értékesítésében számíthat a bank digitális infrastruktúrájára, míg a bank újabb szolgáltatással egészítheti ki az ügyfeleinek kínált termékpalettát. Elsőként a tavaszi lakásbiztosítás-váltási kampányban bizonyított az együttműködés: a Gránit Bank mobilbanki applikációjában és honlapján is biztosította a gyors és kényelmes díjkalkulációt és annak alapján a lakásbiztosítási ajánlat beküldését, amelyet követően az ügyfél elektronikusan megkapta a szerződéskötéshez, illetve a meglévő lakásbiztosításának felmondásához szükséges összes dokumentumot. A Gránit Bank innovációja a Gránit Biztosító számára lehetővé tette, hogy sikeresen szerepeljen a kampányban.

Kétféle kamatmentes uniós hitel közvetítésében is részt vesznek az MBH Bankkal, illetve részben az OTP-vel közösen: a vállalati MFB Pontokon az április 30-án elindult KKV Technológia Plusz Hitelprogram, a lakosságiakon pedig a várhatóan június 3-án debütáló Otthonfelújítási Hitelprogram érhető el. Fiókhálózat nélkül mi a szerepük ebben a két hitelprogramban?

A konzorcium többi tagjához hasonlóan az MFB ügynökeként járunk el, és szerepünk elsősorban az, hogy ügyfeleket közvetítsünk, és a konzorciumi szerződéssel összhangban arra törekszünk, hogy a hagyományos fióki csatorna mellett az ügyfelek mindkét hitelprogramot digitális platformon is igényelhessék.

Az erőteljes növekedés mindig felveti a tőkeszükséglet kérdését. Szükség lesz-e mostanában tőkeemelésre a banknál, és hogy áll most a régóta rebesgetett tőzsdei bevezetés?

A Gránit Bank tőkemegfelelési mutatója kiváló, a banknak nincs addicionális tőkeszükséglete, miközben egy újabb akvizíciót zárunk rövidesen, amely lehetővé teszi a lízingpiacon való megjelenést.

Mindez nem jelenti, hogy elzárkóznánk újabb tőkeemeléstől,

de erről mindig akkor beszélünk, amikor már megtörtént, és ugyanez vonatkozik a tőzsdére vonatkozó kérdésére adandó válaszomra is.

