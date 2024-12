Duplázza megújuló energiatermelését a Mol: újabb 113 ezer napelem látja el az  áramfogyasztását 2025-től

A Mol december közepén jelentette be, hogy megvásárolja a 66 megawatt kapacitással rendelkező ballószögi naperőművet felépítő Naperőmű Farm Kft.-t, ezzel több mint duplájára növekszik a vállalat megújuló energiatermelési kapacitása. A zöldáramot saját, egyre bővülő energiaigényeik kielégítésére használják, illetve az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-n keresztül fogják értékesíteni a vállalatok és a lakossági felhasználók számára. A Mol a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy kiemelt stratégiai célja, hogy minél több saját forrásból termelt zöldenergiával erősítse Magyarország energetikai függetlenségét: a vállalat a ballószögi akvizíció mellett 2026 második felére felépít egy 48 MW kapacitású napelemparkot Tiszaújvárosban, 2030-ig pedig akár évi 2500 GWh megújuló villamosenergiát is felhasználhat.

A Mol stratégiai törekvése, hogy az egyre növekvő villamosenergia-igényét elsősorban saját termelésből származó zöldárammal elégítse ki, ezzel is csökkentve tevékenységének karbonlábnyomát. Az elmúlt években számos lépést tett ennek érdekében a vállalat, amelyek közül is kiemelkedik a jelentős zöldenergia-termelési kapacitással rendelkező Alteo Nyrt. többségi tulajdonának megvásárlása, vagy az ország egyik legnagyobb biogáz üzemének akvirálása Szarvason.

A most bejelentett tranzakció jól illeszkedik ebbe a sorba, és a tervek szerint korántsem az lesz az utolsó a közeljövőben. Ennek egyik jele, hogy az Alteo a napokban jelentette be, hogy megvásárolta az Aerope Holding, jelenleg összesen 19,95 MW hálózati csatlakozással rendelkező, korai engedélyezési fázisban lévő naperőmű park projektet tulajdonló projekttársaságot.

113 ezer napelem Ballószögön

A Mol jelenleg 6 magyarországi napelem parkkal rendelkezik, amelyek együttes kapacitása 31,5 MW. Horvátországban további 13,6 MW naperőmű kapacitás működik. A decemberben megvásárolt ballószögi naperőmű próbaüzeme a tervek szerint 2025 januárjában indul. A létesítmény 113 000 napelemből áll, és mintegy 100 hektáron terül el, teljesítménye pedig 20 ezer átlagos magyarországi családi ház fogyasztásával egyenértékű áramot termel. A naperőműben a legmodernebb technológiákat alkalmazzák, beleértve a nap mozgását követő paneleket is, amellyel jelentősen lehet növelni az eszközök hatékonyságát.

Labancz Péter, a MOL-csoport Ipari és Társasági Szolgáltatások ügyvezető igazgatója elmondta: „A ballószögi felvásárlással és más beruházásainkkal a MOL megújuló áramtermelése megközelíti a 200 MW-t 2026 év végére, amit kiegészítenek a MOL-csoport és partnerei által tulajdonolt Alteo Nyrt. kapacitásai és tapasztalata. Ezek a beruházások hozzásegítik vállalatunkat, hogy csökkentsük ipari tevékenységünk karbonlábnyomát, de célunk az is, hogy a saját felhasználáson túl - a közcélú hálózatra táplálással - üzleti vagy adott esetben lakossági fogyasztókat is ellássuk zöld árammal. A ballószögi 66 MW-os naperőmű megvásárlásával több mint duplájára növeljük, a tiszaújvárosi 48 MW-os beruházással pedig a jelenlegi háromszorosára növeljük a megújuló energiatermelési kapacitásunkat, amit további beruházások fognak követni 2026 év végéig.”

Jelentős kapacitásbővítés Tiszaújvárosban, akvizíciók külföldön

A cégcsoport novemberben jelentette be, hogy egy 48 MW kapacitású napelemparkkal bővíti zöldáramtermelését, amely tagvállalatánál, a Mol Petrolkémia (MPK) tiszaújvárosi telephelyén épül fel. Farkas Csaba Csoportszintű Megújuló Energiák vezető a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy a tervek szerint 2026 második negyedévében átadandó beruházással már két napelempark fog működni a vállalat tiszaújvárosi területén.

Az MPK az elmúlt években jelentős lépéseket tett a napenergia hasznosítása terén. 2019-ben adták át az első három napelemparkjukat, amelyek közül az egyiket éppen Tiszaújvárosban építették fel. A másik két 2019-es létesítmény Százhalombattán a Dunai Finomító, illetve Füzesgyarmaton a bányászati üzem területén található. E három park együttes kapacitása mintegy 18 MW. A vállalat nem csak saját beruházásokkal, hanem akvizíciókkal is bővítette napenergia-portfólióját. 2019-ben Fehérgyarmaton, majd 2020-ban Tiszaszőlősön vásároltak egy-egy napelemparkot, amelyek összkapacitása 12 MW. A hatodik, 1,5 MW-os napelempark-beruházás tavaly valósult meg Algyőn.

"A hazai fejlesztések mellett a nemzetközi terjeszkedés is fontos szerepet játszik az MPK megújuló-energia stratégiájában” - mondta Farkas Csaba. Ennek jegyében tavaly Horvátországban is átadtak két naperőművet, Virjén és Sisakon, összesen 14 MW kapacitással.

Bár a termelés jelentős részét a Mol saját működése során használja fel, a hálózati betáplálás lehetőségével élve, a megtermelt zöldáramot az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.-n keresztül értékesíti, amelyben a Mol és partnerei 73,8%-os részesedéssel rendelkeznek. Az ALTEO maga is jelentős, mintegy 110 MW megújuló energia alapú erőművi kapacitással rendelkezik.

Százhalombatta után Rijekában is jöhet a zöldhidrogén

A zöldenergia-termelés bővítése mellett a Mol más fenntarthatósági projekteket is megvalósít. Ősszel indult el a próbatermelés Kelet-Közép-Európa eddigi legnagyobb, 10 megawatt kapacitású zöldhidrogén üzemében Százhalombattán. Ez a létesítmény évente 1600 tonna tiszta, karbonsemleges zöldhidrogént állít elő, amelyet az üzemanyaggyártásban és egyéb vegyipari tevékenység során hasznosítanak, később pedig közvetlenül a közlekedési szektor igényeit is kielégítheti. A társaság Százhalombatta után Rijekában és Pozsonyban is tervez hasonló zöldhidrogén-előállító üzemet.

A vállalat az elmúlt évben jelentős lépéseket tett a biogáz-hasznosítás területén: tavaly megvásárolták az ország egyik legnagyobb ilyen létesítményét, a Szarvasi Biogázüzemet, ami szerves hulladékokat hasznosít villamosenergia és hő előállítására kapcsolt energiatermelés révén. A létesítmény áramtermelési csúcskapacitása megközelítőleg 4 MW.

A geotermikus energiában rejlő potenciál kiaknázására is határozott terveik vannak: az elmúlt évben több geotermikus koncessziót nyertek el Magyarországon és Horvátországban. A cég stratégiai döntést hozott a geotermikus tevékenység szervezeti elhelyezkedéséről is. Mivel a hőforrások felkutatása és a kutak fúrása nagymértékben hasonlít a kőolajkutatáshoz, ezt a tevékenységet a Mol Upstream (kutatás-termelés) üzletágába integrálták.

2030-ig évi 2500 GWh is jöhet

A lépések jól illeszkednek a Mol Csoport azon törekvésébe, hogy diverzifikálja energiaforrásait és növelje a megújuló energiák arányát portfóliójában. A cégcsoport Shape Tomorrow stratégiájának ugyanis fontos eleme, hogy saját forrásból termelt zöld energiával erősítse a vállalat és Magyarország energetikai függetlenségét. A vállalat a 2030-ig tartó időszakban 700 millió eurós keretet különített el a saját telepítésű megújuló projektjeire, azaz a zöldáram-termelő és tároló kapacitások bővítésére, tervei szerint 2030-ig akár évi 2500 GWh megújuló villamosenergiát is felhasználhat.

