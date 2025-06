Stratégiai megállapodást kötött a Signal Iduna Biztosító a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségével

A Signal Iduna Biztosító is stratégiai partnerként támogatja a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) által gondozott felsőfokú biztosítás szakmai képzést – jelentette be az MBTSZ.

A most létrejött együttműködés újabb fontos lépés afelé, hogy minél több szakember szerezhesse meg az iparágban elérhető legmagasabb szintű képesítést – közölték. Korábban az Alfa Biztosító, az Union Biztosító és az Uniqa Biztosító köteleződött el a programban, és Keszthelyi Erik, a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének elnöke most azt nyilatkozta, bízik benne, hogy a Signal Iduna további piaci szereplőket is inspirál majd, hogy részesei legyenek ennek a példaértékű kezdeményezésnek. Céljuk, hogy

2030-ig ezer fő rendelkezzen Magyarországon a legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéssel.

A győri Széchenyi István Egyetemen 2023 szeptemberében elindított kétféléves felsőfokú képzés 2025 szeptemberétől már a Dunaújvárosi Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is elérhető lesz.

„A biztosítási szektor jövője nagyban függ a fiatal és képzett szakemberek utánpótlásától, így bízunk benne, hogy a klasszikus biztosítástechnikai tananyagok mellett a modern, aktuális témákban való elmélyülés is hozzásegíti a kollégákat az iparági tudás bővítéséhez, elmélyítéséhez.” – mondta Daniel Kempchen, a Signal Iduna Biztosító elnök-vezérigazgatója.

