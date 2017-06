Egy budapesti lakótelep mutathatja az irányt a panelfelújításokhoz

Számos tervpályázat érkezett a József Attila-lakótelep tervpályázatára, ami közül a nyertes a meglévő lakások bővítési lehetőségeire kínál megoldást. A 8500 lakás közül a legnagyobbak alapterülete sem haladja meg az 50 négyzetmétert, így aki nem akar a városrészből elköltözni, csak több lakás egybenyitásával juthat nagyobb alapterülethez.

A tervpályázat első helyezettje - a pécsi Au.room Építész Műhely - ötlete szerint könnyűszerkezetes technológiával emeletráépítéssel és oldalirányú bővítésekkel is megoldható lenne a bővítés. A változtatáshoz ugyanakkor a lakóközösség jóváhagyása szükséges, ezért tavasszal a tervezők lakossági fórumon ismerhették meg az ott lakók igényeit.

A pályázat nyertese a bővítési terve mellett az erkélyek alapterületét is növelné, élhetőbbé téve ezzel a lakásokat. Az épületek oldalsó bővítéséhez szükséges telkeket az önkormányzat olyan áron biztosítaná a társasházak számára, amivel segíti a rehabilitáció megvalósulását.A jövő tavaszra elkészülő kerületi építési szabályzatba ugyanakkor a győztes mellett a többi pályázó ötleteiből is beemelnek elemeket, például az Üllői út zaját zöldtetős, rézsűs elrendezésű parkolóházakkal csökkentenék, illetve irodaházakkal választanák el az utat a lakónegyedtől. Emellett az önkormányzat egy új közösségi házat is építene a lakótelepre.

A lakótelep rehabilitációjának fontosságát jól mutatja, hogy a felújtás a kerület lakosságának harmadát érintené. A 15 millió forintos összdíjazású pályázat után a kerület vezetősége már idén újabb forrással, szimbolikus kezdőtőkével indítja el a lakótelep közterületi rehabilitációját a június végi költségvetés módosításakor.A részletes terveket és további látványképeket az önkormányzat honlapjára kattintva találunk, a pontos költségvetés pedig ide kattintva érhető el.