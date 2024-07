Egy hónapja indult az Otthonfelújítási Program: mik az első tapasztalatok?

Nagy érdeklődés mellett indult el a 108 milliárd forintos keretösszegű Otthonfelújítási Program, ami az 1990. december 31. előtt épült családi házak energetikai felújítását célozza meg. A program piaci hatásairól, a zöld hitelezés térnyeréséről, az első hetek tapasztalatairól és az esetleges folytatásról kérdezte a Portfolio Ginzer Ildikót, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettesét.

Úgy tűnik, zökkenőmentes volt az Otthonfelújítási Program júliusi indulása: mik az első hetek tapasztalatai az MBH Banknál?

Fiókjainkban kifejezetten nagy volt az érdeklődés már a program indulása előtt is, az ügyfelek a programmal kapcsolatos feltételekről tájékozódtak, arra voltak kíváncsiak, hogy mik azok a dokumentumok, amik szükségesek az Otthonfelújítási Program keretében nyújtott kölcsön és vissza nem térítendő támogatás igényléséhez.

Az első nap közel ezer ügyfél kereste fel ügyintézőinket az MBH Bank lakossági MFB Pont Plusz fiókhálózatban, de azt látjuk, hogy nem fog elfogyni a program keretösszege néhány hét alatt, hiszen ahhoz, hogy az igénylést benyújtsa az ügyfél, a komplett beruházási tervnek, az energetikai tanúsítványnak, a felújítás utáni tervezett állapotra vonatkozó energetikai számításnak és a kivitelezői szerződésnek is rendelkezésre kell állniuk. Időt vesz igénybe, amíg ezeket a dokumentumokat az ügyfelek összegyűjtik, amíg a szerződéseket megkötik. Az érdeklődők mellett azonban sokan vannak azok is, akik komplett dokumentációval érkeztek már az első napokban, hetekben.

Milyen állapotban találja a program a hazailakáspiacot és lakáshitelpiacot, és mire elég a keretösszeg?

A 108 milliárd forint keretösszegű program az 1990. december 31. előtt épült családi házak energetikai felújítását célozza meg. Számításaink szerint ez mintegy 20 ezer ingatlan energetikai felújítására elég. Ha azt nézzük, hogy a hazai négy és fél milliós lakásállomány 60 százalékát adják a családi házak, akkor talán ez nem tűnik kiugróan nagy számnak, de ha ahhoz viszonyítjuk, hogy a 2024-es évben 15 ezret alig meghaladó új lakás kerül átadásra - az MNB prognózisa szerint -, akkor ez már egy jelentős mennyiség.

Az elmúlt éveket vagy akár évtizedeket is nézve régiós összehasonlításban is meglehetősen alacsony a hazai piacon az új építésű lakások száma és aránya.

Ezért összességében azt gondolom, hogy 20 ezer családi ház felújítása már valóban egy mérföldkő lehet a hazai ingatlanpiacon,

és magára a lakáspiaci tranzakciókra is pozitívan hathat, hiszen ezeknél az ingatlanoknál, amikor átesnek egy felújításon, értéknövekedés jelentkezik, így a piacképességük is nőhet.

Az ingatlanpiac mellett a programnak egy másik pozitív hatása is van: a 108 milliárd forintos keretösszeg számításaink szerint 130-150 milliárd forintot meghaladó megrendelésállományt generálhat a hazai építőipari szektorban, különös tekintettel a piacon működő kis- és középvállalkozásokra. Ez mind az alapanyag beszerzésekre, mind a kivitelezéshez kapcsolódó munkákra igaz. A pozitív hatás tehát nem csak a lakáspiacon fog megjelenni, hanem az építőipari megrendelésállományon keresztül is.

A program nagymértékben épít arra a szakértői tudásra, amit az MFB Pont Pluszokon és a tanácsadóktól kap az ügyfél. Mennyire jelentett kihívást a kollégák felkészítése?

154 lakossági MFB Pont Pluszt üzemeltetünk, amelyekben elérhető az Otthonfelújítási Program, tehát összességében nagy feladatot jelent. Több száz kolléga oktatását kellett megvalósítani, de magát a programot indító Magyar Fejlesztési Banktól nagy támogatást kaptunk ebben. Arról is kellett gondoskodnunk, hogy elő tudjuk állítani azokat az információs dokumentumokat, amiket az ügyfeleknek adunk át, és fontos, hogy a tanácsadók mindig naprakész információkkal rendelkezzenek, hiszen a programban még az utolsó napokban is voltak finomhangolások. De az MBH Banknak van már több éves tapasztalata MFB pontok felállításában és üzemeltetésében, így kellő rutinnal tudtunk itt is időben felkészülni.

Mit gondol, lesz közvetlen folytatása a programnak? Az MBH Bank szorgalmazza ezt?

Az elsődleges cél, hogy ezt a 108 milliárd forintos finanszírozási lehetőséget kihelyezzük, és az energiahatékonysági projektek megvalósuljanak.

Arra számítok, hogy a keretösszeg nem fog kitartani a 2025. december 31-i véghatáridőig, hanem lényegesen hamarabb el fog fogyni

- ha nem is néhány hét alatt, de az idei évben várhatóan igen. A korábban már említett, az ingatlanpiacra, a lakásállományra és az építőiparra gyakorolt jótékony hatások miatt mindenképp támogatnánk a program kiterjesztését vagy folytatását.

A célunk az, hogy a program keretösszegét kimerítve a lehető legtöbb ügyfélhez eljutassuk ezt a finanszírozási lehetőséget a konzorciumban résztvevő két társbankkal közösen.

Mennyire lehet beépíteni az Otthonfelújítási Programot a zöld hitelezés koncepciójába? Hosszútávon hogy segíthetik a hasonló programok a fenntarthatósági célkitűzéseket?

Az MBH Bank tavaly megalkotta a Fenntartható Jövő Bankja programot, amelyben több vállalást is megfogalmaztunk. Ezek egyike volt a zöldhitelek arányának 4 százalékpontos emelése. Fenntarthatósági stratégiánkba teljes mértékben illeszkedik az Otthonfelújítási Program, hiszen kifejezetten az energetikai megújulást segíti, ráadásul a banki zöldhitel-állomány növelésén túl a hazai energiamegtakarítás és klímavédelem szempontjából is kiemelt fontosságú program. Felelős nagyvállalatként kiemelt célunk, hogy ügyfeleink pénzügyi partnerei lehessünk a fenntarthatósági céljaiknak megvalósításában.

Az MBH Bank egy felújító személyi kölcsönt is elindít, amit addicionális finanszírozásra használhatnak fel kedvezményes kamatszint mellett az Otthonfelújítási Programban részt vevő ügyfelek. Mi indokolta ezt? Mennyire keresik az ügyfelek ezt a hitelterméket?

Az Otthonfelújítási Programban az igényelhető finanszírozási összeg 6 millió forint, saját forrásként a projekt elszámolható költségének minimum 1/7 részét, tehát egy 7 millió forintos összköltségvetésű beruházásnál minimum 1 millió forintot kell az ügyfeleknek biztosítani. Azt látjuk, hogy számos ingatlan esetében ezzel a 7 millió forintos beruházással megvalósítható a minimum 30 százalékos primerenergia-megtakarítás. Azonban vannak olyan ügyfelek – és erre már a program előtt is figyeltünk –, akik ennél nagyobb beruházást szeretnének megvalósítani: komplett hőszigetelést, komplett nyílászárócserét, az ingatlan egyéb elemeinek felújítását, olyan tevékenységeket is, amik adott esetben a programon keresztül nem finanszírozhatók. Ezért külön erre a célra létrehoztunk egy személyi kölcsön terméket, a Felújító Személyi Kölcsönt, aminek célja, hogy ezeket az addicionális költségeket finanszírozni tudja.

Bár önmagában a személyi kölcsön egy szabad felhasználású termék, de azt látjuk, hogy a hitelcélok között az egyik leggyakoribb az ingatlanfelújítás. Ami nem igényel nagyobb összegű, jelzálogfedezetű hitelt, személyi kölcsönből is finanszírozható. Felújító Személyi Kölcsönünket kifejezetten azoknak az ügyfeleknek kínáljuk - kamatkedvezmény mellett -, akik az Otthonfelújítási Programban is részt vesznek, pontosan azért, hogy ezeket az addicionális felújítási elemeket is tudjuk finanszírozni. Ezen túl két olyan személyi kölcsön termékünk is elérhető, ami azokat az ügyfeleket célozza, akiknek olyan típusú finanszírozási igényük van, ahol a törlesztés megkezdésével szeretnének nyerni 3 hónapos extra időt, vagy éppen meglévő kölcsönüket - amiket korábban, magasabb kamattal vettek igénybe -, szeretnék refinanszírozni.

Az Otthonfelújítási Program fontosabb paraméterei



Az új Otthonfelújítási Programban legfeljebb 6 millió forintnyi finanszírozási összeg igényelhető energetikai korszerűsítésre. A program során legalább 30 százalékos primerenergia-megtakarítást kell elérni az ingatlanon. 30%-os primerenergia-megtakarítás esetén ebből a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel egyaránt 2 és fél, 3 vagy 3 és fél millió forint lehet, járástól és egy főre eső háztartási jövedelemtől függően. Amennyiben azonban a primerenergia-megtakarítás mértéke eléri a 40%-ot, a vissza nem térítendő támogatás aránya további 5 százalékponttal nő a kölcsönrész csökkenése mellett. A hitel futamideje legfeljebb 12 év lehet (amely tartalmazza az igényelt rendelkezésre tartási és türelmi időket), törlesztőrészlete ezzel 14-25 ezer forint.



Az MBH Bank számításai szerint a legnagyobb potenciál a homlokzati falak szigetelésében van, ugyanis a nagy felületeken keresztül távozik az energia jelentős része (akár 35%-a). Ám a nyílászáró csere fajlagosan a legolcsóbb, a második a fűtési rendszer átalakítása, míg a homlokzat és a padlásfödém szigetelése az előző tételekhez képest drágább.



Bármilyen kivitelezőt választhat az ügyfél, de az ÉMI honlapján szereplő regisztrált kivitelezők esetén magasabb összegű szállítói előleg lehívására van lehetősége a háztulajdonosnak.

