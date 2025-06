Ilyet még nem láttunk: hanyatt-homlok menekülnek hiteleikből a magyarok

Nemcsak a hitelfelvételek , hanem a hitel-előtörlesztések szempontjából is sorra dönti saját rekordjait a magyar lakosság, különösen a személyi kölcsönöknél látványos mostanában ez a jelenség – derült ki az MNB kedden közzétett adataiból. Nemcsak abszolút összegben, arányaiban is magasabb ma az előtörlesztések szerepe a hitelpiacon, mint korábban. Sokan egy kedvezőbb kamatozású tartozásra cserélik meglévő fogyasztási hitelüket, mások azonban benne ragadnak drága adósságukban: számításaink szerint 10% körül lenne a jelentős késedelemben lévők aránya a folyószámlahiteleknél és a személyi kölcsönöknél is, ha nem értékesítették volna nem teljesítő portfólióikat az elmúlt öt évben folyamatosan a bankok.