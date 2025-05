Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások - díjmentes online előadás

A tőzsdézés világa elsőre bonyolultnak tűnhet: gyertyák, vonalak, különféle megbízások és végeláthatatlan számhalmazok. De nem kell profinak lenned ahhoz, hogy magabiztosan eligazodj a befektetések világában. Soron következő online előadásunk segít megérteni az alapokat: megmutatjuk, hol találhatsz grafikonrajzoló eszközöket, mire figyelj egy cég pénzügyi adataiban, és hogyan add le az első megbízásaidat.

Előadásunk abban segít, hogy ne vessz el a számok között: megtanulhatod, melyek azok az adatok és eszközök, amelyeket érdemes figyelni a döntéseid előtt, és hogyan értelmezd őket AKÁR kezdőként is.

Az előadás fő témái:

-Melyik grafikon mit árul el a részvény árfolyammozgásáról?

-Támaszok, ellenállások, trendek

-Fontos pénzügyi mutatók: mire figyelj a számok között?

-Mely mutató jelezheti, hogy egy részvény alul- vagy túlárazott?

-Milyen megbízástípusok vannak, és mikor melyiket érdemes használni?

-Hogyan kerüld el a kezdők leggyakoribb hibáit?

Az előadás nemcsak azoknak szól, akik már belekóstoltak a befektetések világába, hanem azoknak is, akik most keresnek alternatívát a jelenlegi pénzügyi döntéseik mellé. A cél nem a „mindent vagy semmit”, hanem a tudatos, rugalmas és hosszú távon is fenntartható vagyonkezelés.

A döntés a tiéd – mi segítünk, hogy jól informáltan hozd meg.

Felkeltettük az érdeklődésedet? Részletek és jelentkezés ITT.

Időpont: 2025. május 25. 19:00 - 19:45

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

Adómegtakarítás okosan

Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?

Számlanyitási kisokos

Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?

Befektetés inflációs környezetben

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ