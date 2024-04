Gyengül a forint, kritikus szinten a jegyzés

Kedden is folytatódott a forint gyengülése a vezető devizákkal szemben, az esti órákban pedig már tavaly október eleje óta nem látott mélyponton is volt a forint a dollárral szemben, miután Jerome Powell , a Fed elnöke egy konferencián kijelentette, hogy nem történt előrelépés az infláció tekintetében, ez pedig igencsak odacsapott az alapból nyomott befektetői hangulatnak. Ezt követően a forint gyengülése szerda reggel is folytatódik.Devizapiaci témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes. Regisztráció és jelentkezés itt