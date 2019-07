Eljött a nagy nap: tiéd lehet mától a kormány 28+15 milliós ajándéka

A CSOK és a babaváró hitel tehát együttesen is felvehető. Míg azonban a CSOK már meglévő gyermek után is igénybe vehető (ha még nem vettek rá fel támogatást) másik ingatlanba való költözéssel, bővítéssel vagy korszerűsítéssel, a babaváró hitel a szerződéskötésen után 5 éven belül tervezett gyermekre igényelhető ( az idén júliusi babák kivételével ) ingatlancéltól függetlenül, szabad felhasználásra, akár hitelkiváltásra vagy befektetésre is, szuperállampapírba fektetve például még a gyermekáldás elmaradása esetén is jövedelmező lehet