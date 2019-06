Lakáshitelesek, figyelem: óriási törlesztőrészlet-csökkentés kérhető heteken belül

Milliókat spórolhatunk a lakáshitelünkön

egy 10 milliós kamatmentes babaváró hitel induló törlesztőrészlete 20 éves futamidő mellett várhatóan 45 833 forint lesz (majd fokozatosan csökken a tőkearányos kezességvállalási díj csökkenése miatt),

egy szintén 10 milliós forintos lakáshitel törlesztőrészlete 20 éves hátralévő futamidő mellett eközben az MNB által közzétett átlagkamatok alapján ma 63 704 forint.

Ahogy a napokban írtunk róla, nemcsak a családalapítás finanszírozására, hanem például szuperállampapír-befektetésre is érdemes lehet felvenni a babaváró hitelt. Emellett egy meglévő hitel, például lakáshitel kiváltására sem utolsó a konstrukció. Hogy mennyit nyerhetünk ezzel, annak kiszámításához érdemes összevetni a meglévő hitel és a neki megfelelő összegű babaváró hitel havi törlesztőrészletét. Például

kisebb tartozás esetén ehhez hasonló, nagyobb tartozás esetén ennél kisebb törlesztőrészlet-csökkenés érhető el (a babaváró hitel 10 milliós felső korlátja miatt),

minél rövidebb a meglévő hitel hátralévő futamideje, elvben annál kisebb mértékű törlesztőrészlet-csökkenés érhető el a hitelkiváltással,

ugyanakkor mivel a babaváró hitel törlesztőrészlete nem mehet 50 ezer forint fölé, egyes esetekben a meglévő hitel hátralévő futamidejénél hosszabb futamidejű babaváró hitel felvételére lehet szükség (ennek maximuma 20 év), vagy csak részleges hitelkiváltásra van mód.

Az elérhető törlesztőrészlet-csökkenés ebben az esetben tehát 28%-os. Mértékét általában sok minden befolyásolja:

Ha valakinek a hitel futamideje alatt "csak" egy új gyermeke születik (méghozzá 5 éven belül, ekkor marad ugyanis kamatmentes a hitel), akkor 20 év alatt csaknem 4,8 millió forintot spórolhat egy átlagos, szintén 10 milliós lakáshitelhez képest a babaváró hitel alacsonyabb törlesztőrészletének köszönhetően. Kettő illetve három új gyermek megszületése esetén (ami már 12 hetes magzati lét igazolásával teljesíthető) az aktuális babaváró tartozás 30, illetve 100 százalékát is elengedik, további előnybe hozva a babaváró kölcsön felvevőjét. Érdemes azzal is kalkulálni, hogy a jelzáloghitelből a második (a meglévő gyermekeket is figyelembe véve) gyermek születése esetén 1, a harmadik gyermek születése esetén 4 millió forintos hitelelengedést is lehet kérni, erre az esetre készülve megérheti a jelzáloghitelt nem teljes egészében végtörleszteni.

A cikkünk bevezetőjében beharangozott buktatóval is számolni kell a hitelkiváltás esetén: valószínűleg lesznek bankok, amelyek csak akkor engedik kiváltani a meglévő lakáshitelt egy babaváró kölcsönnel, ha a két hitel együttes törlesztőrészletével belefér az adós az adósságfék-szabályokba. Ez esetben nem veszik figyelembe előre, hogy a végén csak a babaváró hitel marad. Ha a bank ilyen típusú szigorúsága miatt ütközünk bele a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató 50%-os felső korlátjába, érdemes más bankoknál is próbálkozni.

