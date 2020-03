Szimuláción mutatjuk, miért fontos most otthon maradni + VIDEÓ

Az új koronavírus első megjelenése óta látható, hogy a fertőzés kezdetben relatíve kevés embernél mutatható ki, ezt követően az újonnan regisztrált esetek száma háromnaponta akár meg is duplázódhat. Ettől az exponenciális növekedéstől tartanak a szakértők, hiszen a fertőzés terjedésének felgyorsulása miatt többek között telítődhetnek az egészségügyi intézmények, hiány léphet fel az orvosi eszközökből.

A Washington Post szimulációkkal szemléltette, milyen kilátásokra számíthat a lakosság, ha a kormány és az egészségügyi szakértők javaslatának eleget téve otthon maradnak, és kerülik a személyes kontaktust.

Kezdjük a legegyszerűbbel. Ebben az esetben egy kitalált betegség terjedését láthatjuk egy 5 fős csoportban. Képzeletbeli betegségünk sokkal hatékonyabban fertőz, mint a Covid-19, a beteg személy azonnal, 100 százalékos hatékonysággal fertőzi meg egészséges társát:

A valóságban azonban az emberek többsége meggyógyul, ideális esetben ez a személy már nem fertőz és nem is kaphatja el újból a betegséget:

Ezen tények ismeretében nézzük meg, mi történik, ha a vírus bejut egy 200 fős közösségbe! A fertőzött személy egy véletlenszerű pontról indul el, véletlenszerű irányba. Vessünk egy pillantást a narancssárga színnel jelölt görbére, ami a fertőzött személyek számának időbeli alakulását mutatja. A megbetegedések száma rendkívül gyorsan eléri a maximumot, majd nagyjából ugyanilyen sebességgel zuhanni kezd, ahogy az emberek felépülnek. Az ő számukat a lila szín szemlélteti:

Az új koronavírussal kapcsolatos egyik legfontosabb cél tehát, hogy a görbét minél inkább lelapítsuk, elkerülve, hogy rohamtempóban terjedjen el az országban.

Nézzük, mi történik, ha képzeletbeli karanténnal bővítjük a szimulációt:

A szakértők álláspontja nem egyezik meg az elrendelt karantén hatékonyságáról. Ennek fenntarthatósága és ellenőrzése rendkívüli szervezést és erőforrást igényel, kezdve a szállásoktól, az élelmiszer, gyógyszer, és háztartási termékek ellátásáig. Ráadásul a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek a felszólítás ellenére el-elhagyják a karantént.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 15. Figyelmeztet a világhírű magyar professzor a koronavírus miatt: ijesztően közel a csúcs

Más módon is lassítható a koronavírus terjedése. Az egészségügyi szervezetek nem véletlenül javasolják a távolságtartást, izolációt, a zsúfolt helyek, rendezvények kerülését, egyszóval a mozgás korlátozását a lakosság számára. Sajnos, mint a nemzetközi és hazai példa is mutatja, sokan ennek ellenére is az utcára merészkednek. Természetesen ezen esetekbe beletartoznak, a munkahelyükrere bejáró, vagy halaszthatatlan ügyet intéző személyek, és persze azok is, akik fittyet hánynak a szakértői figyelmeztetésekre. Nekik nem csak a megfertőződés miatt kell aggódniuk, de potenciális hordozóként maguk is veszélyeztetik a környezetükben élőket, legyenek azok utastársaik, kollégáik, barátjaik vagy saját családjuk.

Ezen a példán azt vizsgáljuk, milyen időbeli eloszlásban terjed vírusunk, ha a 200 fős lakosságnak csak a negyede megy közösségbe, háromnegyede viszont otthon marad:

Minél inkább elkerüljük az érintkezést és tartjuk a távolságot, annál többen maradhatunk egészségesek, a nyilvános helyek bezárása hatékony lépés ennek fenntartására.

Mindez bíztatónak hangzik, játsszunk el a gondolattal, hogy az emberek több mint 87 százaléka felelősségtudatosan, önkéntes karanténba vonul. Ebben az esetben 8-ból 1 személy lép csak ki a lakásból. Az eredmény meggyőző:

Foglaljuk össze:

A Washinton Post négy szimulációja különböző eseteket mutatott be. Az elsőben senki nem tartotta be az otthonmaradásra vonatkozó javaslatot, a második egy képzeletbeli karantén hatékonyságát ábrázolta. A harmadikban mérsékelten tartották a távolságot egymástól az emberek, az utolsóban pedig a lakosság széles körben alkalmazta azt. Mivel a szimuláció minden esetben véletlenszerű egyénnel, helyről és irányból indul, ismételt lejátszás esetén ezért az eredmények valamelyest eltérhetnek, ám a mérsékelt és a széles körű távolságtartás és otthon maradás minden esetben eredményesebbnek bizonyul bármilyen védekezési módnál.

Zárásként fontos kiemelni, hogy a szimulációk nem a Covid-19, vagyis az új koronavírus terjedését ábrázolják, annak valós működése ennél sokkal nagyobb komplexitású, figyelembe véve, hogy a betegségbe bele is halhatnak. Azonban ahogyan a mozgó pöttyök átadják egymásnak a kitalált fertőzést, az emberi érintkezéseknek köszönhetően az új koronavírus is továbbterjedhet, átlépve városhatárokat, eljutva munkahelyekre, családunkhoz. Hasonlóan az első szimulált fertőzötthöz, egyetlen koronavírussal fertőzött személy is a fertőzés továbbgyűrűzéséhez vezethet.

Vigyázzunk tehát magunkra és egymásra, maradjunk otthon, útját állva a koronavírus terjedésének.