Így válik szoftvercéggé a világ egyik legnagyobb autógyártója

2030-ra alapvetően átalakul a mobilitás világa, az elektromos meghajtású, hálózatba kötött és vezető nélkül működő közlekedési eszköz lesz a meghatározó – vélik a Volkswagen Csoportnál, ezért az autógyártó cég az évtized végére 50 százalékra emeli az elektromos meghajtású járművek arányát az eladott új gyártmányok között, és egy sor intézkedést vezetnek be, hogy 2030-ra a világpiac első számú szoftvervezérelt mobilitási szolgáltatójává váljanak. Az első féléves eladási adatok reménykeltőek a cégcsoport számára, ahogy a stratégia átalakítások is grandiózusnak ígérkeznek – utóbbiakat vettük számba.

A Volkswagen csoport közel 171 ezer tisztán elektromos meghajtású autót értékesített világszerte 2021 első félévében, amely több, mint két és félszerese az előző év azonos időszakában eladott elektromos járműveknek.

Elektromos autóink globális offenzívája jól halad és vásárlóink is jelentős keresletet támasztanak autóink iránt

– jelentette ki korábban Christian Dahlheim, a konszern értékesítési igazgatója.

A Volkswagen Csoport legjobban fogyó elektromos járművei 2021 első felében sorrendben a következők: Volkswagen ID.4 37 292 darab, Volkswagen ID.3 31 177 darab, Audi e-tron (és e-tron Sportback) 25 794 darab, Porsche Taycan (és Taycan Cross Turismo) 19 822 darab, Volkswagen e-Up 17 890 darab.



Az eladások 54,3%-a (92 859 jármű) a VW alapmárkától származott, ezt követte az Audi 19,2%-kal (32 775 jármű), a Porsche 11,6%-kal (19 822 jármű), a Skoda 10,4%-kal (17 697 jármű) és a SEAT 3,6%-kal (6 172 jármű).

A vállalatnál idén 1 millió autó értékesítését tűzték ki célul, 2025-re pedig az egész EV-piac vezető gyártójává lépnének elő. 2030-ra eladásaik 60 százalékát az elektromos járművek tehetik ki, 2040-re pedig 100 százalékban elektromos autókra állnának át három fő piacukon, azaz ezt követően nem kínálnak már belső égésű motorral hajtott járművet Európában, Kínában és Észak-Amerikában. Sőt, Európában ez még előbb megtörténhet, miután az Európia Bizottság javaslatcsomagja már 2035-től tiltaná a belső égésű modellek új forgalomba hozatalát.

Ez ugyanakkor összecseng azzal a nagyszabású tervvel, amit NEW AUTO néven ismertetett a VW és többek között az szerepel benne, hogy 6 akkumulátorgyárat építenének, a globális töltőinfrastruktúra kibővítését tervezik, áttérnek egy standardizált platform modell alkalmazására, és 10 ezer főre akarják növelni a szoftver operáció létszámát, amivel

az SAP mögött a második legnagyobb szoftvercéggé válna a Volkswagen Európában.

Platform, szoftver, akkumulátor, önvezetés

Ezeket a szavakat sokat sulykolják majd a közeljövőben a Volkswagen háza táján, erre a négy kulcs területre fókuszálnak, hogy az átállás sikeres legyen. A cég számításai szerint az ICE-piac (belső égésű autók) a következő tíz évben több mint 20 százalékkal csökken, ellenben az elektromos autók értékesítése gyorsan nő majd. A konszern a változó környezetben arra törekszik, hogy csökkentse költségeit és növelje beruházásait a jövőt jelentő technológiákba.

A tervek szerint az állandó költségeket a következő két évben 5 százalékkal, az anyagköltséget 7 százalékkal csökkentik.

A 2021-2025-ös időszakban 73 milliárd euró értékben hajtanak végre fejlesztéseket az új technológiák területén, főleg az elektromos meghajtással és a digitalizációval kapcsolatban.

Ez a teljes beruházás 50 százalékát teszi ki, és Magyarország éves költségvetéséhez mérhető.

Ehhez a gyártást is átalakítják, fokozatosan kivezetik a különböző platformokat, amelyekre az egyes modellek épülnek, így például megszűnik a moduláris keresztmotoros platform (MQB) és a moduláris elektromos platform (MEB), és kifejlesztenek egy egységes architektúrát a teljes termékportfólió számára: 2026-tól valamennyi elektromos modellt egyetlen új platformra, az SSP (Scalable Systems Platform) elnevezésű padlólemezre építik majd.

Az eladási listákat vezető ID.4

A szoftverfejlesztésben a csoporthoz tartozó CARIAD nevű vállalat egy egységes operációs rendszert fejleszt, amelyet a konszernhez tartozó valamennyi márka használ majd. Becsléseik szerint 2030-ra már világszerte 40 millió autóban fut majd ez a rendszer, aminek egyik fontos jellegzetessége az lesz, hogy a sofőr teljes egészében az autóra hagyhatja a vezetést.

Fejlesztik az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok gyártását és a töltőállomás-rendszert is. A vállalat egységes akkumulátorcella formátumot vezet be, 2030-ra 10-ből nyolc modellben már ez lesz, ami 50%-os költségcsökkentést hozhat. 2030-ra hat, egyenként 40 GWh gyártási kapacitású akkumulátorgyárat is felhúznak, amelyből az első Svédországban lesz, ahol 2023-ban indul a termelés, de hamarosan indul egy német üzem építése is, a harmadik pedig Spanyolországban lesz.

ID.4 GTX

Ezen túlmenően a Volkswagen Ázsia, Európa és Amerika közterületi töltőinfrastruktúrájának a fejlesztését is segíti. Európában 18 ezer, Kínában 17 ezer, az Egyesült Államokban és Kanadában 10 ezer nagyteljesítményű töltési pontot terveznek telepíteni. Maguk a villanyautók mobil energiatárolókká válnak majd, amelyek integrálhatók lesznek az energiahálózatba.

Az autóhasználat során az autó által összegyűjtött adatok is értéket képviselnek majd, ahogy ma is targetált hirdetéseket kapunk az internetes böngészéseink alapján. Ezzel egy új, adatalapú üzleti modell is megjelenik, amelyben az ügyfelek mobilitási igényeihez igazított új funkciókkal és szolgáltatásokkal működő flottát vizionálnak, amely a bérléstől és az előfizetésektől kezdve a megosztásig és az utazásmegosztó személyszállításig minden szolgáltatást magában foglal.

A cikk megjelenését a Porsche Hungaria Kft. támogatta.